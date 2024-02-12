В Саратове водитель легковушки врезался в скорую и напал на медика
МВД: в Саратове водитель легковушки врезался в скорую и напал на медбрата
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Водитель за рулем легкового автомобиля врезался в машину скорой медицинской помощи, припаркованную во дворе многоэтажного дома в центре Саратова, после чего напал на медбрата в ходе конфликта из-за аварии, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
"По предварительным данным, около 17.00 (16.00 мск) во дворе дома №75/77 по улице Университетская произошло столкновение ВАЗ-2114 с припаркованной автомашиной скорой медицинской помощи, водитель которой ожидал прибытия бригады с вызова. Когда медики вернулись к автомобилю, между медбратом и водителем отечественного авто из-за столкновения произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил медработника в голову", — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку по факту причинения медработнику травмы головы в ходе конфликта с водителем 2004 года рождения, добавили в ведомстве.
Это пятый с начала года случай нападения на медиков скорой в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". СК тогда завел уголовное дело о побоях. По данным полиции, утром 2 января в Балаково пациент в неадекватном состоянии при оказании помощи укусил за палец фельдшера скорой медицинской помощи, а 16 января в Саратове фельдшера ударил пьяный муж пациентки. По данным СК, следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пожилого пьяного пациента на фельдшера "скорой" на трассе на окраине Саратова 5 февраля.