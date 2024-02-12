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Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона - РИА Новости, 12.02.2024
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21:26 12.02.2024 (обновлено: 21:31 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона - РИА Новости, 12.02.2024
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона
Президент США Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:26
2024-02-12T21:31
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Совсем нет", — сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что на фоне проблем со здоровьем Остин не может исполнять свои обязанности.Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
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министерство обороны сша, в мире
Министерство обороны США, В мире
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона

Белый дом: Байден не поддерживает идею отставки шефа Пентагона Остина

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Совсем нет", — сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что на фоне проблем со здоровьем Остин не может исполнять свои обязанности.
Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Остин признал, что неправомерно скрыл данные о своем здоровье
1 февраля, 18:53
 
Министерство обороны СШАВ мире
 
 
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