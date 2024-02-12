https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html

Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона

Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона - РИА Новости, 12.02.2024

Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона

Президент США Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T21:26

2024-02-12T21:26

2024-02-12T21:31

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Совсем нет", — сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, обеспокоен ли Байден тем, что на фоне проблем со здоровьем Остин не может исполнять свои обязанности.Накануне Остин, ведущий борьбу с раком простаты, вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

https://ria.ru/20240201/ostin-1924889564.html

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министерство обороны сша, в мире