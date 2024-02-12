https://ria.ru/20240212/argentina-1926912662.html

Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал

Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал - РИА Новости, 12.02.2024

Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал

Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T17:40

2024-02-12T17:40

2024-02-12T17:57

в мире

аргентина

ватикан

хавьер милей

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в Риме извинился за свои прошлые высказывания, сообщает портал Infobae. "Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", - приводит портал слова Милея. Отмечается, что папа Римский в свою очередь заявил, что "это ошибки молодости, которые совершают все". Еще до избрания президентом Милей раскритиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее, уже будучи президентом, Милей заявил, что изменил риторику в отношении папы, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины.

https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html

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Кирилл Волков

в мире, аргентина, ватикан, хавьер милей, франциск (хорхе марио бергольо)