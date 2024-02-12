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Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал - РИА Новости, 12.02.2024
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17:40 12.02.2024 (обновлено: 17:57 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/argentina-1926912662.html
Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал
Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал - РИА Новости, 12.02.2024
Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал
Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T17:40
2024-02-12T17:57
в мире
аргентина
ватикан
хавьер милей
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в Риме извинился за свои прошлые высказывания, сообщает портал Infobae. "Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", - приводит портал слова Милея. Отмечается, что папа Римский в свою очередь заявил, что "это ошибки молодости, которые совершают все". Еще до избрания президентом Милей раскритиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее, уже будучи президентом, Милей заявил, что изменил риторику в отношении папы, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины.
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в мире, аргентина, ватикан, хавьер милей, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Аргентина, Ватикан, Хавьер Милей, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал

Infobae: Милей извинился перед папой Франциском за прошлые высказывания

© AP Photo / Vatican MediaПапа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в Ватикане. 12 февраля 2024
Папа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в Ватикане. 12 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© AP Photo / Vatican Media
Папа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в Ватикане. 12 февраля 2024
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в Риме извинился за свои прошлые высказывания, сообщает портал Infobae.
"Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", - приводит портал слова Милея. Отмечается, что папа Римский в свою очередь заявил, что "это ошибки молодости, которые совершают все".
Еще до избрания президентом Милей раскритиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее, уже будучи президентом, Милей заявил, что изменил риторику в отношении папы, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины.
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В миреАргентинаВатиканХавьер МилейФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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