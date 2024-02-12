Милей извинился перед папой Франциском, которого раньше критиковал
Infobae: Милей извинился перед папой Франциском за прошлые высказывания
© AP Photo / Vatican MediaПапа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в Ватикане. 12 февраля 2024
© AP Photo / Vatican Media
Папа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи в Ватикане. 12 февраля 2024
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, ранее критиковавший папу Римского Франциска и называвший его "представителем всего самого вредного на Земле", на аудиенции в Риме извинился за свои прошлые высказывания, сообщает портал Infobae.
"Я хочу извиниться перед вами за свои прошлые высказывания", - приводит портал слова Милея. Отмечается, что папа Римский в свою очередь заявил, что "это ошибки молодости, которые совершают все".
Еще до избрания президентом Милей раскритиковал папу Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее, уже будучи президентом, Милей заявил, что изменил риторику в отношении папы, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины.