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Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки - РИА Новости, 12.02.2024
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16:21 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/arest-1926889244.html
Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки
Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки - РИА Новости, 12.02.2024
Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки
Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей главы города Троицк Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:21
2024-02-12T16:21
происшествия
троицк
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев — РИА Новости. Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей главы города Троицк Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ. В декабре 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 февраля 2024 года. "Мера пересечения в виде заключения под стражу обвиняемому продлена до 12 апреля 2024 года", — сказала собеседница агентства. Ранее в следственном управлении были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)".
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происшествия, троицк, челябинская область, челябинск
Происшествия, Троицк, Челябинская область, Челябинск
Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки

Суд продлил на 2 месяца арест главе челябинского Троицка по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев — РИА Новости. Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей главы города Троицк Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ. В декабре 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 февраля 2024 года.
"Мера пересечения в виде заключения под стражу обвиняемому продлена до 12 апреля 2024 года", — сказала собеседница агентства.
Ранее в следственном управлении были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)".
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