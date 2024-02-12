https://ria.ru/20240212/arest-1926889244.html

Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки

Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки - РИА Новости, 12.02.2024

Главе челябинского Троицка продлили арест по делу о получении взятки

Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей главы города Троицк Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:21

2024-02-12T16:21

2024-02-12T16:21

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троицк

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев — РИА Новости. Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей главы города Троицк Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Как сообщало СУСК, с марта по апрель 2020 года глава города Троицк получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ. В декабре 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 февраля 2024 года. "Мера пересечения в виде заключения под стражу обвиняемому продлена до 12 апреля 2024 года", — сказала собеседница агентства. Ранее в следственном управлении были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290, частью 3 статьи 291, частью 2 статьи 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)".

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, троицк, челябинская область, челябинск