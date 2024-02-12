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В Москве арестовали курьеров, похитивших крупную сумму у генерала
В Москве арестовали курьеров, похитивших крупную сумму у генерала - РИА Новости, 12.02.2024
В Москве арестовали курьеров, похитивших крупную сумму у генерала
Суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении почти 50 миллионов рублей у четы московских пенсионеров, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T13:30
2024-02-12T13:30
2024-02-12T13:30
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении почти 50 миллионов рублей у четы московских пенсионеров, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что генерал-майор в отставке Анатолий Миренков и его супруга передали аферистам несколькими частями 49,9 миллиона рублей, которые якобы находились под угрозой списания со счетов. По информации прокуратуры, четверо курьеров были установлены и задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). "С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу четверых криминальных курьеров, похитивших почти 50 миллионов рублей у супружеской пары москвичей", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что установление всех лиц, причастных к преступлению, находится на контроле в прокуратуре. Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ. Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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происшествия, москва
В Москве арестовали курьеров, похитивших крупную сумму у генерала
В Москве арестовали курьеров, похитивших почти 50 млн руб у отставного генерала
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости.
Суд арестовал четверых курьеров по обвинению в хищении почти 50 миллионов рублей у четы московских пенсионеров, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале
.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что генерал-майор в отставке Анатолий Миренков и его супруга передали аферистам несколькими частями 49,9 миллиона рублей, которые якобы находились под угрозой списания со счетов.
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По информации прокуратуры, четверо курьеров были установлены и задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).
"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу четверых криминальных курьеров, похитивших почти 50 миллионов рублей у супружеской пары москвичей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что установление всех лиц, причастных к преступлению, находится на контроле в прокуратуре.
Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ. Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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