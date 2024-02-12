https://ria.ru/20240212/arest-1926768536.html
В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки - РИА Новости, 12.02.2024
В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T05:53
2024-02-12T05:53
2024-02-12T05:53
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края. По версии следствия, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста и применяя физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт. "Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки … По решению суда он заключен под стражу на ближайшие 2 месяца", - говорится в сообщении.
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происшествия, узбекистан, россия, приморский край
Происшествия, Узбекистан, Россия, Приморский край
В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края.
По версии следствия, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста и применяя физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.
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"Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки … По решению суда он заключен под стражу на ближайшие 2 месяца", - говорится в сообщении.