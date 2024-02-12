https://ria.ru/20240212/arest-1926768536.html

В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки - РИА Новости, 12.02.2024

В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T05:53

2024-02-12T05:53

2024-02-12T05:53

происшествия

узбекистан

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края. По версии следствия, в начале января 2024 года иностранный гражданин под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу ее возраста и применяя физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт. "Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки … По решению суда он заключен под стражу на ближайшие 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240211/napadeniya-1926727651.html

узбекистан

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происшествия, узбекистан, россия, приморский край