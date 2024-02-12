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МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов - РИА Новости, 12.02.2024
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21:13 12.02.2024
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926958089.html
МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов
МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов - РИА Новости, 12.02.2024
МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов
Решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем, считает первый... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T21:13
2024-02-12T21:13
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россия
европа
европейский центральный банк
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем, считает первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. "Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем", - заявила она в онлайн-интервью, организованном журналом Foreign Policy. Гопинат подчеркнула, что МВФ не участвует в обсуждении данной инициативы, но фонд намерен оценить ее влияние на отдельные страны и на мировую экономику. Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Банк призывал Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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украина, россия, европа, европейский центральный банк, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Украина, Россия, Европа, Европейский центральный банк, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
МВФ прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов

МВФ: решение Запада о конфискации активов РФ требует юридической поддержки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Решение Запада о конфискации суверенных российских активов должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем, считает первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Всегда нужно быть уверенным, что все, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем", - заявила она в онлайн-интервью, организованном журналом Foreign Policy.
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Гопинат подчеркнула, что МВФ не участвует в обсуждении данной инициативы, но фонд намерен оценить ее влияние на отдельные страны и на мировую экономику.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
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Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.
Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Банк призывал Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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