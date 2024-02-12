https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах

От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах - РИА Новости, 12.02.2024

От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах

ЕС не оставляет попыток подобраться к замороженным российским активам. Депозитарий Euroclear заработал на них за год больше четырех миллиардов евро. Эти... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T08:00

2024-02-12T08:00

2024-02-12T16:49

экономика

украина

киев

европа

евросоюз

euroclear

центральный банк рф (цб рф)

замороженные российские активы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921791613_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_6abc76fc819cd1e50616e94ab442a1a5.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Елена Савельева. ЕС не оставляет попыток подобраться к замороженным российским активам. Депозитарий Euroclear заработал на них за год больше четырех миллиардов евро. Эти средства хотят передать Украине, но нет юридического механизма. И даже если его придумают, воспользоваться им не удастся — он не имеет обратной силы. В Брюсселе сократили помощь в полтора раза и требуют от Киева финансовой самостоятельности. Почему Запад никак не решится присвоить чужое — в материале РИА Новости.Поиск решенийИз 300 миллиардов замороженных долларов 180 сосредоточены в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе. И в ЕС уже два года ломают голову над тем, как бы все конфисковать, а прибыль передать Киеву. Подходящих инструментов для этого нет.За прошлый год группа Euroclear заработала 4,4 миллиарда евро от инвестирования российских активов. Однако, как отмечает Financial Times, этих денег Киев, судя по всему, не увидит. Даже если примут специальный закон, он не будет иметь обратной силы.Еврокомиссия пока продолжает готовить юридическую почву для полной конфискации, на которой настаивают США. А Бельгия предложила "Большой семерке" использовать обездвиженные активы ЦБ России в качестве залога для выпуска облигаций. Инвесторы, купившие эти бумаги, предоставили бы средства для восстановления Украины.Опасный прецедентТакие планы не вписываются ни в какие международные нормы. Это замаскированная попытка присвоить резервы России, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Москва, разумеется, в ответ конфискует активы "недружественных" нерезидентов. Да и юридические сложности — действительно серьезное препятствие."Нужны основания для несоблюдения действующих договорных отношений и механизм заключения новых. Даже если на уровне ЕС примут некий закон, он все равно будет противоречить другим нормативным документам. Каждой западной стране понадобится серьезно изменить собственное законодательство", — указывает Лазарь Бадалов, доцент экономического факультета РУДН.Выведут деньгиПрецедент был бы крайне опасным, и последствия не заставят себя ждать: никто не захочет инвестировать туда, где действует репрессивное законодательство. Об этом предупредил и Европейский центральный банк: многие государства просто откажутся от активов в евро, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС.Конфискация чревата "непредсказуемыми экономическими последствиями", признают в Financial Times. "Это заставит других вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же", — рассуждают эксперты издания."Больше всего европейцы боятся, что инвесторы из стран Глобального Юга или тех, кого Вашингтон вдруг посчитает угрожающими "мировому порядку", выйдут из евроактивов. Кому хочется, чтобы твои средства конфисковали и отдали политическим оппонентам", — говорит Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.Москва, очевидно, сразу обратится в международные суды. И Кремль уже пообещал блокировку вложений западных инвесторов."Брюссельские бюрократы опасаются: ведь большая часть российских резервов заморожена в ЕС, а не в США. Вашингтон почти ничего не теряет и продолжает топить европейскую экономику. У Москвы же появляются крайне серьезные юридические аргументы в пользу возвращения средств, компенсации ущерба и заморозки иностранных активов на своей территории. А они в три-четыре раза больше российских инвестиций в ЕС", — поясняет Кошкин.Оказались на крючкеНо дело не только в угрозе стабильности финансово-инвестиционной системы Евросоюза. Запад явно устал от необходимости перечислять деньги Киеву. Помощь сокращают. А нескончаемый поиск юридической подоплеки для освоения российских средств — следствие нежелания опять раскошеливаться на Украину.После долгих баталий в Брюсселе лидеры ЕС выделили Киеву 50 миллиардов евро на четыре года. Это означает, что бюджетное финансирование сократится в полтора раза по сравнению с 2023-м.Причем только 17 миллиардов предоставят в виде грантов, остальные 33 — кредиты. И Киеву придется выполнить ряд условий.А потребности Украины растут с каждым днем, поскольку конфликт затягивается. Европа же все больше осознает, что оказалась на крючке, считают в Politico.В ЕС впадают в отчаяние и призывают Киев к большей самостоятельности. По словам Маттео Патроне, высокопоставленного чиновника из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), нельзя, чтобы Украина закрывала половину госбюджета за счет внешних вливаний. Ведь дефицит там — уже 20,5% ВВП.

https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926249207.html

https://ria.ru/20240206/aktivy-1925687738.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924958866.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, киев, европа, евросоюз, euroclear, центральный банк рф (цб рф), замороженные российские активы