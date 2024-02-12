https://ria.ru/20240212/agroprom-1926797805.html
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК - РИА Новости, 12.02.2024
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T10:54
2024-02-12T10:54
2024-02-12T11:25
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей на эти цели. Принятое решение поможет нашим аграриям получать инвестиционные и краткосрочные займы соответственно по сниженной ставке", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, "что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании". Такое финансирование, по его словам, позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях."Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", - сказал глава правительства.Как уточнили в пресс-службе кабмина, с помощью этих средств сельхозпроизводители смогут привлечь на льготных условиях более 804 миллиардов рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.
https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК
Мишустин: правительство направит 20 млрд руб на льготные кредиты для АПК
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей на эти цели. Принятое решение поможет нашим аграриям получать инвестиционные и краткосрочные займы соответственно по сниженной ставке", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, "что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании". Такое финансирование, по его словам, позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.
"Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", - сказал глава правительства.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, с помощью этих средств сельхозпроизводители смогут привлечь на льготных условиях более 804 миллиардов рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.
Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.
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