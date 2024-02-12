https://ria.ru/20240212/agroprom-1926797805.html

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК - РИА Новости, 12.02.2024

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК

Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T10:54

2024-02-12T10:54

2024-02-12T11:25

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275702_0:185:2845:1785_1920x0_80_0_0_5536595b14d87d20695c810c1184ae14.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство направит 20 миллиардов рублей на льготные кредиты для АПК, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство направит Минсельхозу 20 миллиардов рублей на эти цели. Принятое решение поможет нашим аграриям получать инвестиционные и краткосрочные займы соответственно по сниженной ставке", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что средства можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ, "что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании". Такое финансирование, по его словам, позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях."Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", - сказал глава правительства.Как уточнили в пресс-службе кабмина, с помощью этих средств сельхозпроизводители смогут привлечь на льготных условиях более 804 миллиардов рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.

https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин