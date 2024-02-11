https://ria.ru/20240211/zoopark-1926654382.html

Коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз

Коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз - РИА Новости, 11.02.2024

Коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз

С момента основания коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз, сейчас она насчитывает более 1,2 тысячи видов животных, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:50

2024-02-11T08:50

2024-02-11T14:07

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА 11 фев — РИА Новости. С момента основания коллекция Московского зоопарка выросла в несколько раз, сейчас она насчитывает более 1,2 тысячи видов животных, рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Светлана Акулова. "Юбилей — это повод подводить итоги, и главным предметом нашей гордости является выросшая в несколько раз коллекция. Начиная с середины XIX века руководство Московского зоопарка работало над тем, чтобы сделать коллекцию богаче и разнообразнее. Сейчас у нас содержатся 1243 вида животных", — сказала Акулова. Она добавила, что благодаря усилиям сотрудников зоопарка в коллекции появились интересные представители фауны. "Например, для нового павильона "Ластоногие" зоопарк получил трех самок тихоокеанского моржа, самца и самок сивуча и морского зайца. Также в наш зоопарк и в его филиал — Центр по воспроизводству редких животных — привезли дымчатых леопардов, бинтуронгов, пару медоедов, бурых гиен, марабу и многие другие виды", — пояснила гендиректор.По ее словам, зоопарк пополнился и за счет спасенных животных: там нашли приют звери и птицы, столкнувшиеся с трудными обстоятельствами и не готовые самостоятельно выживать в дикой природе. "В числе таких животных могут оказаться те, кто пострадал и нуждается в лечении или не приобрел навыков добычи пищи, а следовательно, не может выжить в одиночку. Зоопарк предоставляет им убежище, пострадавшие животные получают здесь необходимую помощь. Киперы — работники зоопарка — ухаживают за ними, обеспечивая комфортные условия жизни и ветеринарный уход", — сказала Акулова.В этом году Московский зоопарк празднует юбилей — 12 февраля ему исполняется 160 лет.

https://ria.ru/20240127/zoopark-1923818465.html

https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк