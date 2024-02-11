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"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/zelenskiy-1926668076.html
"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском
"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.02.2024
"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском
Кандидат в президенты США Дональд Трамп нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, его слова приводит Bloomberg. "Он (Трамп - Прим.ред)... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:52
2024-02-11T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, его слова приводит Bloomberg. "Он (Трамп - Прим.ред) назвал президента Украины Владимира Зеленского “величайшим торговцем в истории”, — говорится в публикации.Бывший глава Белого дома предположил, что США могут лишиться сотен миллиардов долларов, если Украина "заключит сделку с Россией".Ранее Владимир Зеленский призвал Трампа "думать, а потом говорить" после его слов о том, что тот быстро завершит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html
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в мире, дональд трамп, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Зеленский
"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском

Bloomberg: Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, его слова приводит Bloomberg.

"Он (Трамп - Прим.ред) назвал президента Украины Владимира Зеленского “величайшим торговцем в истории”, — говорится в публикации.
Бывший глава Белого дома предположил, что США могут лишиться сотен миллиардов долларов, если Украина "заключит сделку с Россией".

Ранее Владимир Зеленский призвал Трампа "думать, а потом говорить" после его слов о том, что тот быстро завершит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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