https://ria.ru/20240211/zelenskiy-1926668076.html

"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском

"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.02.2024

"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском

Кандидат в президенты США Дональд Трамп нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, его слова приводит Bloomberg. "Он (Трамп - Прим.ред)... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:52

2024-02-11T10:52

2024-02-11T10:52

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп нелестно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, его слова приводит Bloomberg. "Он (Трамп - Прим.ред) назвал президента Украины Владимира Зеленского “величайшим торговцем в истории”, — говорится в публикации.Бывший глава Белого дома предположил, что США могут лишиться сотен миллиардов долларов, если Украина "заключит сделку с Россией".Ранее Владимир Зеленский призвал Трампа "думать, а потом говорить" после его слов о том, что тот быстро завершит конфликт на Украине в случае избрания президентом.

https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html

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в мире, дональд трамп, украина, сша, владимир зеленский