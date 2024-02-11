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США ожидают, что импорт урана из России запретят в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
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18:20 11.02.2024
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США ожидают, что импорт урана из России запретят в 2024 году, пишут СМИ
США ожидают, что импорт урана из России запретят в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
США ожидают, что импорт урана из России запретят в 2024 году, пишут СМИ
США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из России будет введен в действие в этом году, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:20
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из России будет введен в действие в этом году, пишет газета Financial Times. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. "Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре Палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями", - пишет издание. Как отметил газете исполнительный директор единого европейского концерна URENCO Борис Шухт, у концерна достаточно мощностей, чтобы заменить российские поставки. По словам Шухта, URENCO также ведет переговоры с властями Великобритании и США о потенциальных инвестициях в новые заводы по производству урана повышенного обогащения HALEU. При этом согласно данным американской статистической службы на начало февраля, США по итогам 2023 года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики. На этом фоне в декабре прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов. Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны, что позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее. Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
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сша, россия, великобритания, в мире
США, Россия, Великобритания, В мире
США ожидают, что импорт урана из России запретят в 2024 году, пишут СМИ

FT: США ожидают, что импорт обогащённого урана из России запретят в 2024 году

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из России будет введен в действие в этом году, пишет газета Financial Times.
В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
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"Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре Палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями", - пишет издание.
Как отметил газете исполнительный директор единого европейского концерна URENCO Борис Шухт, у концерна достаточно мощностей, чтобы заменить российские поставки.
По словам Шухта, URENCO также ведет переговоры с властями Великобритании и США о потенциальных инвестициях в новые заводы по производству урана повышенного обогащения HALEU.
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При этом согласно данным американской статистической службы на начало февраля, США по итогам 2023 года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики. На этом фоне в декабре прошлого года американцы резко нарастили закупки урана - сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов.
Предыдущий максимум фиксировался в 2010 году на уровне 1,05 миллиарда долларов. В то же время в абсолютном выражении Россия поставила 702 тонны урана против 588 тонн годом ранее. Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны, что позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.
Возможность отказа от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
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