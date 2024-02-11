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Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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16:58 11.02.2024 (обновлено: 19:14 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/zakharova-1926713133.html
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:58
2024-02-11T19:14
в мире
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великобритания
олаф шольц
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь подчеркнули свою зависимость от Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде"."Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала она.Про Сунака Мария Захарова добавила, что премьеры Британии последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю Вашингтона.Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью, назвав его, вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, смехотворным.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более десяти миллионов просмотров.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html
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в мире, германия, великобритания, олаф шольц, владимир путин, мария захарова, нато
В мире, Германия, Великобритания, Олаф Шольц, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина

Захарова ответила на оскорбительные заявления Шольца и Сунака об интервью Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь подчеркнули свою зависимость от Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде".
"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала она.
Про Сунака Мария Захарова добавила, что премьеры Британии последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю Вашингтона.
Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью, назвав его, вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, смехотворным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
10 февраля, 13:16
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более десяти миллионов просмотров.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
10 февраля, 08:48
 
В миреГерманияВеликобританияОлаф ШольцВладимир ПутинМария ЗахароваНАТО
 
 
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