https://ria.ru/20240211/zakharova-1926713133.html
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:58
2024-02-11T16:58
2024-02-11T19:14
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь подчеркнули свою зависимость от Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде"."Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала она.Про Сунака Мария Захарова добавила, что премьеры Британии последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю Вашингтона.Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью, назвав его, вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, смехотворным.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более десяти миллионов просмотров.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html
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в мире, германия, великобритания, олаф шольц, владимир путин, мария захарова, нато
В мире, Германия, Великобритания, Олаф Шольц, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО
Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина
Захарова ответила на оскорбительные заявления Шольца и Сунака об интервью Путина
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь подчеркнули свою зависимость от Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде
".
"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала она.
Про Сунака Мария Захарова добавила, что премьеры Британии последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю Вашингтона.
Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью, назвав его, вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, смехотворным.
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Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более десяти миллионов просмотров.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва
не собирается нападать на страны НАТО
, в частности на Польшу
, Латвию
или другие страны Балтии
, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.
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