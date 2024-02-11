https://ria.ru/20240211/zakharova-1926713133.html

Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина

Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024

Захарова поставила Шольца и Сунака на место после слов об интервью Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:58

2024-02-11T16:58

2024-02-11T19:14

в мире

германия

великобритания

олаф шольц

владимир путин

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлениями об интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону лишь подчеркнули свою зависимость от Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде"."Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — сказала она.Про Сунака Мария Захарова добавила, что премьеры Британии последних лет заботятся не о своей стране и даже не о себе, а лишь покорно исполняют волю Вашингтона.Ранее днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью, назвав его, вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, смехотворным.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более десяти миллионов просмотров.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО открыли Киеву двери в свой альянс, но Россия никогда не соглашалась с тем, что Украина будет в альянсе. Кроме того, он отметил, что Вашингтон давил на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет Украины и Грузии.

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html

https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, великобритания, олаф шольц, владимир путин, мария захарова, нато