https://ria.ru/20240211/zaderzhanie-1926722236.html

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек - РИА Новости, 11.02.2024

В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек

Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, где при пожаре один человек погиб, пять... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T18:08

2024-02-11T18:08

2024-02-11T18:09

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, где при пожаре один человек погиб, пять жильцов пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в первом подъезде дома 237 по Лиговскому проспекту горит квартира на третьем этаже. При тушении пожара экстренные службы эвакуировали 30 человек, пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Так, с отравлением продуктами горения были госпитализированы две женщины 83 и 47 лет, а также трое мужчин, в том числе один – в тяжелом состоянии. После локализации пожара в четырехкомнатной коммунальной квартире, которая полностью сгорела, обнаружили обгоревший труп 39-летнего мужчины. Как уточняет полиция, у двери этой квартиры были найдены фрагменты автомобильных покрышек. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве. "Одиннадцатого февраля по подозрению в совершении указанного деяния... задержаны двое граждан, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления. Со слов задержанных, им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение - 60 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, заключают в ГУМВД. Ранее в феврале городской главк СК РФ сообщал, что после серии поджогов покрышек в подъездах в Петербурге возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство. Обвинения предъявлены 19 фигурантам. По версии следствия, фигуранты с конца декабря по февраль в интернете получали от неустановленных лиц задания за вознаграждение поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам.

https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html

https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)