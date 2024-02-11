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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек - РИА Новости, 11.02.2024
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18:08 11.02.2024 (обновлено: 18:09 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/zaderzhanie-1926722236.html
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек - РИА Новости, 11.02.2024
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек
Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, где при пожаре один человек погиб, пять... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:08
2024-02-11T18:09
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, где при пожаре один человек погиб, пять жильцов пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в первом подъезде дома 237 по Лиговскому проспекту горит квартира на третьем этаже. При тушении пожара экстренные службы эвакуировали 30 человек, пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Так, с отравлением продуктами горения были госпитализированы две женщины 83 и 47 лет, а также трое мужчин, в том числе один – в тяжелом состоянии. После локализации пожара в четырехкомнатной коммунальной квартире, которая полностью сгорела, обнаружили обгоревший труп 39-летнего мужчины. Как уточняет полиция, у двери этой квартиры были найдены фрагменты автомобильных покрышек. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве. "Одиннадцатого февраля по подозрению в совершении указанного деяния... задержаны двое граждан, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления. Со слов задержанных, им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение - 60 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий, заключают в ГУМВД. Ранее в феврале городской главк СК РФ сообщал, что после серии поджогов покрышек в подъездах в Петербурге возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство. Обвинения предъявлены 19 фигурантам. По версии следствия, фигуранты с конца декабря по февраль в интернете получали от неустановленных лиц задания за вознаграждение поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам.
https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек

МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Двое мужчин задержаны по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, где при пожаре один человек погиб, пять жильцов пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в первом подъезде дома 237 по Лиговскому проспекту горит квартира на третьем этаже. При тушении пожара экстренные службы эвакуировали 30 человек, пятерым жильцам потребовалась помощь медиков.
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Так, с отравлением продуктами горения были госпитализированы две женщины 83 и 47 лет, а также трое мужчин, в том числе один – в тяжелом состоянии. После локализации пожара в четырехкомнатной коммунальной квартире, которая полностью сгорела, обнаружили обгоревший труп 39-летнего мужчины.
Как уточняет полиция, у двери этой квартиры были найдены фрагменты автомобильных покрышек. Следственными органами возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Одиннадцатого февраля по подозрению в совершении указанного деяния... задержаны двое граждан, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления. Со слов задержанных, им позвонил неизвестный и предложил совершить поджог покрышек за вознаграждение - 60 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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Ранее в феврале городской главк СК РФ сообщал, что после серии поджогов покрышек в подъездах в Петербурге возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство. Обвинения предъявлены 19 фигурантам. По версии следствия, фигуранты с конца декабря по февраль в интернете получали от неустановленных лиц задания за вознаграждение поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам.
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