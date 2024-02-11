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В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили рейсы из-за забастовки
В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 11.02.2024
В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили рейсы из-за забастовки
Все пассажирские рейсы отменены в аэропортах Лейпцига и Дрездена из-за начавшейся в воскресенье предупредительной забастовки персонала по призыву профсоюза... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:37
2024-02-11T19:37
2024-02-11T19:39
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Все пассажирские рейсы отменены в аэропортах Лейпцига и Дрездена из-за начавшейся в воскресенье предупредительной забастовки персонала по призыву профсоюза Verdi, сообщила телерадиокомпания MDR. "Все пассажирские рейсы были отменены в Лейпциге/Галле и Дрездене в воскресенье", - пишет MDR. Сообщается также, что задержки и отмены рейсов будут наблюдаться в аэропорту до понедельника, так как забастовка продлится до вечера 12 февраля. Представитель аэропорта Лейпциг/Галле заявил, что более ста взлетов и посадок могут быть отменены. Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро для сотрудников Mitteldeutsche Flughafen AG, сообщает MDR. В последние недели транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, сотрудники городского транспорта в пятницу уходили на суточную забастовку, воздушное движение было нарушено в четверг из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а чуть ранее было парализовано движение железнодорожного транспорта из-за рекордной по продолжительности забастовки.
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в мире, лейпциг, дрезден, германия
В мире, Лейпциг, Дрезден, Германия
В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили рейсы из-за забастовки
В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили пассажирские рейсы из-за забастовки
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Все пассажирские рейсы отменены в аэропортах Лейпцига и Дрездена из-за начавшейся в воскресенье предупредительной забастовки персонала по призыву профсоюза Verdi, сообщила телерадиокомпания MDR
.
"Все пассажирские рейсы были отменены в Лейпциге/Галле и Дрездене в воскресенье", - пишет MDR.
Сообщается также, что задержки и отмены рейсов будут наблюдаться в аэропорту до понедельника, так как забастовка продлится до вечера 12 февраля.
Представитель аэропорта Лейпциг/Галле заявил, что более ста взлетов и посадок могут быть отменены.
Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро для сотрудников Mitteldeutsche Flughafen AG, сообщает MDR.
В последние недели транспортная система Германии
сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, сотрудники городского транспорта в пятницу уходили на суточную забастовку, воздушное движение было нарушено в четверг из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а чуть ранее было парализовано движение железнодорожного транспорта из-за рекордной по продолжительности забастовки.
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