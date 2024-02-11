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В Карелии нашли черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение
В Карелии нашли черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение - РИА Новости, 11.02.2024
В Карелии нашли черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение
Обнаружены "черные ящики" вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 4 февраля в Карелии, они подняты со дна Онежского озера, находятся в удовлетворительном... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:28
2024-02-11T12:28
2024-02-11T12:28
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
онежское озеро
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Обнаружены "черные ящики" вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 4 февраля в Карелии, они подняты со дна Онежского озера, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб. "Оба "черных ящика", бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства. По его словам, бортовые самописцы после осмотра следователями будут доставлены для расшифровки в специализированный научно-исследовательский институт. Оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии, добавил он. Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии 4 февраля. В спасательном ведомстве уточняли, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья была обнаружена в 11 километрах от берега. Глубина в месте падения - около 50 метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Позже водолазы обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), онежское озеро
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Онежское озеро
В Карелии нашли черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение
Со дна Онежского озера подняли черные ящики потерпевшего крушение Ми-8
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Обнаружены "черные ящики" вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 4 февраля в Карелии, они подняты со дна Онежского озера, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб.
«
"Оба "черных ящика", бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства.
По его словам, бортовые самописцы после осмотра следователями будут доставлены для расшифровки в специализированный научно-исследовательский институт. Оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии, добавил он.
Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии 4 февраля. В спасательном ведомстве уточняли, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья была обнаружена в 11 километрах от берега. Глубина в месте падения - около 50 метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Позже водолазы обнаружили и подняли из Онежского озера тело одного из членов экипажа.
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах