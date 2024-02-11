https://ria.ru/20240211/vzryvy-1926641965.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве - РИА Новости, 11.02.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве

Взрывы снова прозвучали в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T02:10

2024-02-11T02:10

2024-02-11T02:10

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николаев (украина)

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вооруженные силы украины

днепропетровск

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в украинском городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в пригороде Днепропетровска, а также в Николаеве. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о начавшемся "пожаре на одном из объектов" в городе. "Повторные взрывы раздаются в Николаеве", - сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, а также Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240210/ukraina-1926630250.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

россия

днепропетровск

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