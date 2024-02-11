https://ria.ru/20240211/vzryvy-1926636388.html

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2024

В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в пригороде Днепропетровска, а также в городе Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:22

2024-02-11T00:22

2024-02-11T02:13

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

днепропетровск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Днепропетровска, а также в городе Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В пригороде Днепра (украинское название Днепропетровска — Прим. ред.) слышны взрывы... В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в посте.Затем телеканал сообщил еще об одном взрыве в пригороде Днепропетровска.По словам мэра Николаева Александр Сенкевич, в городе начался "пожар на одном из объектов".Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в Николаеве вновь прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областях. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), днепропетровск, вооруженные силы украины