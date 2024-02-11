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В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в пригороде Днепропетровска, а также в городе Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:22
2024-02-11T00:22
2024-02-11T02:13
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Днепропетровска, а также в городе Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В пригороде Днепра (украинское название Днепропетровска — Прим. ред.) слышны взрывы... В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в посте.Затем телеканал сообщил еще об одном взрыве в пригороде Днепропетровска.По словам мэра Николаева Александр Сенкевич, в городе начался "пожар на одном из объектов".Позднее украинское агентство УНИАН сообщило, что в Николаеве вновь прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областях. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в пригороде Днепропетровска и Николаеве прогремели взрывы