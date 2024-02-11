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Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии

Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024

Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии

Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента, следует из данных... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:09

2024-02-11T21:09

2024-02-11T22:00

финляндия

александр стубб

пекка хаависто

саули ниинисте

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента, следует из данных Министерства юстиции страны.Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов, а его соперник Пекка Хаависто — 49,1 процента.Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью. Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах уступил на выборах действующему главе государства Саули Ниинисте.Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.Правительство страны представит официальные результаты выборов не позднее 15 февраля.

https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html

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финляндия, александр стубб, пекка хаависто, саули ниинисте, в мире