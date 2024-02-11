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Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
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21:09 11.02.2024 (обновлено: 22:00 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/vybory-1926739456.html
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента, следует из данных... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:09
2024-02-11T22:00
финляндия
александр стубб
пекка хаависто
саули ниинисте
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента, следует из данных Министерства юстиции страны.Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов, а его соперник Пекка Хаависто — 49,1 процента.Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью. Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах уступил на выборах действующему главе государства Саули Ниинисте.Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.Правительство страны представит официальные результаты выборов не позднее 15 февраля.
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
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финляндия, александр стубб, пекка хаависто, саули ниинисте, в мире
Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто, Саули Ниинисте, В мире
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии

Александр Стубб лидирует во II туре выборов президента Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsКандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб
Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента, следует из данных Министерства юстиции страны.
Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов, а его соперник Пекка Хаависто — 49,1 процента.
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Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата
9 февраля, 11:35
Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).
В прошлом Стубб занимал должности главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.
Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах уступил на выборах действующему главе государства Саули Ниинисте.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.
Правительство страны представит официальные результаты выборов не позднее 15 февраля.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
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ФинляндияАлександр СтуббПекка ХаавистоСаули НиинистеВ мире
 
 
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