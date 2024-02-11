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По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского - РИА Новости, 11.02.2024
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского
Украинские военные могут отказаться выполнять приказы нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:00
2024-02-11T17:00
2024-02-11T17:34
специальная военная операция на украине
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александр сырский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные могут отказаться выполнять приказы нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) поставил армию под контроль Сырского, которого ненавидят многие командиры, они видят в нем убийцу, <…> он преуспел в убийстве украинцев, так что еще неизвестно, будут ли они следовать его приказам", — отметил эксперт.Джонсона удивило решение президента Украины о перестановке в военном руководстве в то время, когда у них ощущается острая нехватка офицеров. "Разворачивающийся в Киеве хаос приводит к тому, что происходит заморозка любой инициативы на фронте, так что по всем направлениям происходит коллапс, огромный беспорядок", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.В четверг Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского
Джонсон: ВСУ могут отказаться выполнять приказы назначенного Зеленским Сырского