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По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 11.02.2024 (обновлено: 17:34 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/vsu-1926713301.html
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского - РИА Новости, 11.02.2024
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского
Украинские военные могут отказаться выполнять приказы нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:00
2024-02-11T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные могут отказаться выполнять приказы нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) поставил армию под контроль Сырского, которого ненавидят многие командиры, они видят в нем убийцу, &lt;…&gt; он преуспел в убийстве украинцев, так что еще неизвестно, будут ли они следовать его приказам", — отметил эксперт.Джонсона удивило решение президента Украины о перестановке в военном руководстве в то время, когда у них ощущается острая нехватка офицеров. "Разворачивающийся в Киеве хаос приводит к тому, что происходит заморозка любой инициативы на фронте, так что по всем направлениям происходит коллапс, огромный беспорядок", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.В четверг Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
По всем направлениям: в США испугались реакции ВСУ на новый указ Зеленского

Джонсон: ВСУ могут отказаться выполнять приказы назначенного Зеленским Сырского

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военные могут отказаться выполнять приказы нового главкома ВСУ Александра Сырского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) поставил армию под контроль Сырского, которого ненавидят многие командиры, они видят в нем убийцу, <…> он преуспел в убийстве украинцев, так что еще неизвестно, будут ли они следовать его приказам", — отметил эксперт.
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Джонсона удивило решение президента Украины о перестановке в военном руководстве в то время, когда у них ощущается острая нехватка офицеров.
"Разворачивающийся в Киеве хаос приводит к тому, что происходит заморозка любой инициативы на фронте, так что по всем направлениям происходит коллапс, огромный беспорядок", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.
В четверг Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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