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Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию - РИА Новости, 11.02.2024
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13:00 11.02.2024 (обновлено: 15:01 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/vsu-1926682882.html
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию - РИА Новости, 11.02.2024
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию
Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач, жители которого выступают против мобилизации, пишет... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:00
2024-02-11T15:01
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач, жители которого выступают против мобилизации, пишет "Страна.ua"."Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. &lt;…&gt; Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач (село в Ивано-Франковской области. — Прим. ред.) зачищали как вражескую территорию", — сказал военный.Он потребовал судить участников протестов за госизмену.Жители Космача активно противостоят рейдам ТЦК. В частности, на прошлой неделе группа женщин напала на мать с ребенком, которых они посчитали "наводчиками военкомов". Этот случай вызвал сильный резонанс в обществе.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, украина, ивано-франковская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Экс-командир "Айдара" пригрозил зачисткой Космача за сопротивление мобилизации

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач, жители которого выступают против мобилизации, пишет "Страна.ua".
"Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. <…> Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач (село в Ивано-Франковской области. — Прим. ред.) зачищали как вражескую территорию", — сказал военный.
Он потребовал судить участников протестов за госизмену.
Жители Космача активно противостоят рейдам ТЦК. В частности, на прошлой неделе группа женщин напала на мать с ребенком, которых они посчитали "наводчиками военкомов". Этот случай вызвал сильный резонанс в обществе.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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