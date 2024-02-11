https://ria.ru/20240211/vsu-1926682882.html

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию - РИА Новости, 11.02.2024

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач, жители которого выступают против мобилизации, пишет... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:00

2024-02-11T13:00

2024-02-11T15:01

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий пригрозил зачистками в селе Космач, жители которого выступают против мобилизации, пишет "Страна.ua"."Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. <…> Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач (село в Ивано-Франковской области. — Прим. ред.) зачищали как вражескую территорию", — сказал военный.Он потребовал судить участников протестов за госизмену.Жители Космача активно противостоят рейдам ТЦК. В частности, на прошлой неделе группа женщин напала на мать с ребенком, которых они посчитали "наводчиками военкомов". Этот случай вызвал сильный резонанс в обществе.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240210/etap-1926528547.html

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в мире, украина, ивано-франковская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины