https://ria.ru/20240211/vred-1926635512.html

В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.02.2024

В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:06

2024-02-11T00:06

2024-02-11T00:06

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress.Журналист попросил Орбана прокомментировать публикацию Financial Times, согласно которой Евросоюз планирует подорвать экономику Венгрии в случае отказа одобрить финансовую помощь Киеву."Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — подтвердил советник премьер-министра.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине.

https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926532314.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз