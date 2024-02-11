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В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.02.2024
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00:06 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/vred-1926635512.html
В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.02.2024
В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:06
2024-02-11T00:06
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress.Журналист попросил Орбана прокомментировать публикацию Financial Times, согласно которой Евросоюз планирует подорвать экономику Венгрии в случае отказа одобрить финансовую помощь Киеву."Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — подтвердил советник премьер-министра.Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине.
https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926532314.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз
В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

Советник Орбан: Венгрия получала угрозы от ЕС за отказ финансировать Киев

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress.
Журналист попросил Орбана прокомментировать публикацию Financial Times, согласно которой Евросоюз планирует подорвать экономику Венгрии в случае отказа одобрить финансовую помощь Киеву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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"Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — подтвердил советник премьер-министра.
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.

В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине.
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