В Венгрии заявили об угрозах со стороны ЕС из-за Украины
Советник Орбан: Венгрия получала угрозы от ЕС за отказ финансировать Киев
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз угрожал ударить по экономике Венгрии за отказ одобрить финансовую помощь Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress.
Журналист попросил Орбана прокомментировать публикацию Financial Times, согласно которой Евросоюз планирует подорвать экономику Венгрии в случае отказа одобрить финансовую помощь Киеву.
"Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — подтвердил советник премьер-министра.
Ранее FT сообщила со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Стратегия нацелена на "экономические слабости" Венгрии и призвана поставить под угрозу ее валюту.
В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине.
В свою очередь, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на "шантаж" Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Украине.