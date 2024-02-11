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Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле
Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:21
2024-02-11T13:21
2024-02-11T13:30
такер карлсон
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", - заявил Песков.
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такер карлсон, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, в мире
Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, В мире
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле
Песков: западной аудитории повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов