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Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле

Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024

Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле

Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:21

2024-02-11T13:21

2024-02-11T13:30

такер карлсон

дмитрий песков

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", - заявил Песков.

россия

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