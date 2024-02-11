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Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
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13:21 11.02.2024 (обновлено: 13:30 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/voprosy-1926685189.html
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле
Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:21
2024-02-11T13:30
такер карлсон
дмитрий песков
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", - заявил Песков.
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такер карлсон, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, в мире
Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, В мире
Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, заявили в Кремле

Песков: западной аудитории повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным не задавал слишком острых вопросов - в ответ прозвучали бы острые отповеди, многим это могло бы не понравиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
"В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. Хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", - заявил Песков.
 
Такер КарлсонДмитрий ПесковВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияВ мире
 
 
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