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Экс-аналитик ЦРУ назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926700221.html
Экс-аналитик ЦРУ назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины
Экс-аналитик ЦРУ назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины - РИА Новости, 11.02.2024
Экс-аналитик ЦРУ назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины
Решение Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что Украина проигрывает в конфликте против России, заявил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:26
2024-02-11T15:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что Украина проигрывает в конфликте против России, заявил изданию Newsweek бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб. "Увольнение главнокомандующего армией во время войны – это признак неудачи. Государства так поступают, когда они проигрывают", - приводит издание слова Биба. Бывший эксперт по России в ЦРУ также отметил, что увольнение Залужного рискует спровоцировать на Украине боле широкомасштабный политический кризис. "Решение Зеленского очень рискованно. Ни один новый командующий и ни один военный транш помощи не может отменить сложную правду – Украине не хватает людей, оружия и экономических возможностей, чтобы выдержать войну на истощение против России", - добавил Биб. Биб заключил, что Киев нуждается в помощи США, чтобы предотвратить свой "крах". Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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россия, украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Экс-аналитик ЦРУ назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины

Экс-аналитик ЦРУ Биб назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что Украина проигрывает в конфликте против России, заявил изданию Newsweek бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб.
"Увольнение главнокомандующего армией во время войны – это признак неудачи. Государства так поступают, когда они проигрывают", - приводит издание слова Биба.
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Бывший эксперт по России в ЦРУ также отметил, что увольнение Залужного рискует спровоцировать на Украине боле широкомасштабный политический кризис.
"Решение Зеленского очень рискованно. Ни один новый командующий и ни один военный транш помощи не может отменить сложную правду – Украине не хватает людей, оружия и экономических возможностей, чтобы выдержать войну на истощение против России", - добавил Биб.
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Биб заключил, что Киев нуждается в помощи США, чтобы предотвратить свой "крах".
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
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31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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