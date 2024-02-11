https://ria.ru/20240211/ukraina-1926678123.html

Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024

Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:12

2024-02-11T12:12

2024-02-11T12:19

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в воскресенье на сайте Владимира Зеленского. "Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка. В воскресенье сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, отставка главкома всу залужного