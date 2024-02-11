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Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 11.02.2024 (обновлено: 12:19 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926678123.html
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:12
2024-02-11T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
александр сырский
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в воскресенье на сайте Владимира Зеленского. "Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка. В воскресенье сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Отставка главкома ВСУ Залужного
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Зеленский назначил Скибюка командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ

© Минобороны УкраиныИгорь Скибюк
Игорь Скибюк
© Минобороны Украины
Игорь Скибюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в воскресенье на сайте Владимира Зеленского.
"Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка.
В воскресенье сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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