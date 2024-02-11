https://ria.ru/20240211/ukraina-1926678123.html
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:12
2024-02-11T12:12
2024-02-11T12:19
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский уволен с должности, на его место назначен Игорь Скибюк, свидетельствуют указы, опубликованные в воскресенье на сайте Владимира Зеленского. "Уволить Миргородского Максима Викторовича с должности командующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на должность командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка. В воскресенье сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующим сухопутными войсками Украины.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский сменил командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Зеленский назначил Скибюка командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ