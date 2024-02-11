В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
CNN: Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на фронте
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте, пишет CNN.
"Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — говорится в публикации.
"Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что независимо от того, сколько солдат в конечном итоге запросит Сырский, превосходство в численности будет у вооруженных сил России.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.