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В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 11.02.2024 (обновлено: 12:18 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому - РИА Новости, 11.02.2024
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте, пишет CNN."Политическое руководство... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:41
2024-02-11T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
александр сырский
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте, пишет CNN."Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — говорится в публикации. В статье отмечается, что независимо от того, сколько солдат в конечном итоге запросит Сырский, превосходство в численности будет у вооруженных сил России. В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200". Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240211/zelenskiy-1926668076.html
https://ria.ru/20240211/rossiya-1926668922.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Россия, Вооруженные силы Украины
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому

CNN: Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте, пишет CNN.

"Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать "застоя" на поле боя", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что независимо от того, сколько солдат в конечном итоге запросит Сырский, превосходство в численности будет у вооруженных сил России.

В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".

Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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