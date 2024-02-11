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На Украине рассказали о страхе школьников оказаться в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926665067.html
На Украине рассказали о страхе школьников оказаться в ВСУ
На Украине рассказали о страхе школьников оказаться в ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
На Украине рассказали о страхе школьников оказаться в ВСУ
Четверть украинских школьников, всего около миллиона человек, хотят уехать за границу из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, заявил бывший... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:23
2024-02-11T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
николай азаров (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Четверть украинских школьников, всего около миллиона человек, хотят уехать за границу из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Представитель военкомата города Полтавы Роман Истомин 6 февраля заявлял, что выехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в страну, чтобы встать на учет в военкоматах. "Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны, которых сейчас насчитывается 4 миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны. А чего еще можно ожидать от украинских школьников, если на персональный военный учет ребята обязаны становиться уже в возрасте 16 лет, в год достижения 17-летия. И если их признают пригодными к службе, а по-другому киевский режим сейчас не поступает, они автоматически становятся невыездными с Украины", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. По мнению экс-премьера, пригодных к службе подростков власти Киева тут же пустят на "пушечное мясо", поэтому школьники уже утратили "оптимизм и надежды на лучшее будущее". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре 2023 года правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне, для этого теперь необходимо специальное разрешение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, николай азаров (политик), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Азаров (политик), Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине рассказали о страхе школьников оказаться в ВСУ

Азаров: украинские школьники хотят уехать за рубеж из-за страха оказаться в ВСУ

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Четверть украинских школьников, всего около миллиона человек, хотят уехать за границу из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Представитель военкомата города Полтавы Роман Истомин 6 февраля заявлял, что выехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в страну, чтобы встать на учет в военкоматах.
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"Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны, которых сейчас насчитывается 4 миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны. А чего еще можно ожидать от украинских школьников, если на персональный военный учет ребята обязаны становиться уже в возрасте 16 лет, в год достижения 17-летия. И если их признают пригодными к службе, а по-другому киевский режим сейчас не поступает, они автоматически становятся невыездными с Украины", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
По мнению экс-премьера, пригодных к службе подростков власти Киева тут же пустят на "пушечное мясо", поэтому школьники уже утратили "оптимизм и надежды на лучшее будущее".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре 2023 года правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне, для этого теперь необходимо специальное разрешение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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