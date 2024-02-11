https://ria.ru/20240211/udalenie-1926636274.html

Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей

Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей - РИА Новости, 11.02.2024

Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей

Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T02:15

2024-02-11T02:15

2024-02-11T02:15

общество

сергей липовой

россия

технологии

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.Для этого необходимо воспользоваться функцией “деактивация аккаунта” или “удаление аккаунта”. В первом случае данные сохранятся на серверах соцсетей, во втором - исчезнут безвозвратно.При этом спустя время ваша личная информация может сохраняться в результатах поиска. В этом случае следует заполнить форму на удаление в поисковой системе. “Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете”, - заключил Липов.

https://radiosputnik.ru/20231208/sotsseti-1914545001.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, сергей липовой, россия, технологии