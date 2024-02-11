https://ria.ru/20240211/udalenie-1926636274.html
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей - РИА Новости, 11.02.2024
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:15
2024-02-11T02:15
2024-02-11T02:15
общество
сергей липовой
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.Для этого необходимо воспользоваться функцией “деактивация аккаунта” или “удаление аккаунта”. В первом случае данные сохранятся на серверах соцсетей, во втором - исчезнут безвозвратно.При этом спустя время ваша личная информация может сохраняться в результатах поиска. В этом случае следует заполнить форму на удаление в поисковой системе. “Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете”, - заключил Липов.
https://radiosputnik.ru/20231208/sotsseti-1914545001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей липовой, россия, технологии
Общество, Сергей Липовой, Россия, Технологии
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
Эксперт Липов заявил, что удаление данных из запрещенных соцсетей возможно