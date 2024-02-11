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Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей - РИА Новости, 11.02.2024
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02:15 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/udalenie-1926636274.html
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей - РИА Новости, 11.02.2024
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей
Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:15
2024-02-11T02:15
общество
сергей липовой
россия
технологии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.Для этого необходимо воспользоваться функцией “деактивация аккаунта” или “удаление аккаунта”. В первом случае данные сохранятся на серверах соцсетей, во втором - исчезнут безвозвратно.При этом спустя время ваша личная информация может сохраняться в результатах поиска. В этом случае следует заполнить форму на удаление в поисковой системе. “Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете”, - заключил Липов.
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общество, сергей липовой, россия, технологии
Общество, Сергей Липовой, Россия, Технологии
Россиян научили, как надежно удалить свои данные из запрещенных соцсетей

Эксперт Липов заявил, что удаление данных из запрещенных соцсетей возможно

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Удаление данных из запрещенных соцсетей возможно, но потребует времени и терпения, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.
Для этого необходимо воспользоваться функцией “деактивация аккаунта” или “удаление аккаунта”. В первом случае данные сохранятся на серверах соцсетей, во втором - исчезнут безвозвратно.
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При этом спустя время ваша личная информация может сохраняться в результатах поиска. В этом случае следует заполнить форму на удаление в поисковой системе. “Не все запросы могут быть одобрены, но это один из способов контролировать, какая информация о вас доступна в интернете”, - заключил Липов.
 
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