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Жителя Астрахани заподозрили в расчленении женщины после свидания - РИА Новости, 11.02.2024
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16:50 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/ubiystvo-1926711667.html
Жителя Астрахани заподозрили в расчленении женщины после свидания
Жителя Астрахани заподозрили в расчленении женщины после свидания - РИА Новости, 11.02.2024
Жителя Астрахани заподозрили в расчленении женщины после свидания
В Астрахани правоохранители задержали жителя области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:50
2024-02-11T16:50
происшествия
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. В Астрахани правоохранители задержали жителя области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону. По его словам, следователи получили сообщение от местной жительницы об исчезновении ее 46-летней матери. Было установлено, что вечером 5 февраля женщина вышла из дома по улице Ширяева и не вернулась. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". "Оперативники задержали ранее судимого за убийство местного жителя, причастного к исчезновению астраханки", - сказал собеседник агентства. Следователи установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, где они поссорились на фоне того, что женщина узнала о судимости мужчины. Во время ссоры, по данным ведомства, астраханец ударил женщину ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак. Представитель регионального СК добавил, что поиск фрагментов тела потерпевшей еще продолжается. Мужчина арестован.
https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html
https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html
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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Астрахани заподозрили в расчленении женщины после свидания

Жителя Астрахани заподозрили в убийстве и расчленении женщины после свидания

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. В Астрахани правоохранители задержали жителя области, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, с которой у него было свидание, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
По его словам, следователи получили сообщение от местной жительницы об исчезновении ее 46-летней матери. Было установлено, что вечером 5 февраля женщина вышла из дома по улице Ширяева и не вернулась. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
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"Оперативники задержали ранее судимого за убийство местного жителя, причастного к исчезновению астраханки", - сказал собеседник агентства.
Следователи установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Пятого февраля он пригласил ее к себе домой, где они поссорились на фоне того, что женщина узнала о судимости мужчины. Во время ссоры, по данным ведомства, астраханец ударил женщину ножом в шею, а потом расчленил тело и вынес в мусорный бак.
Представитель регионального СК добавил, что поиск фрагментов тела потерпевшей еще продолжается. Мужчина арестован.
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ПроисшествияАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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