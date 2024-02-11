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Во Франции обратили внимание на важную деталь в обращении Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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03:50 11.02.2024 (обновлено: 06:20 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/tsitaty-1926645253.html
Во Франции обратили внимание на важную деталь в обращении Путина
Во Франции обратили внимание на важную деталь в обращении Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Во Франции обратили внимание на важную деталь в обращении Путина
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крайне хорошо рассчитано для восприятия западной аудиторией, заявил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T03:50
2024-02-11T06:20
в мире
россия
франция
сша
украина
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крайне хорошо рассчитано для восприятия западной аудиторией, заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер Жан-Робер Равио в эфире телеканала TV5 Monde."Оно (интервью Путина. — Прим. ред.) было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ", — считает эксперт.Политолог отметил, что обращение Владимира Путина будет иметь наибольший эффект именно сейчас, когда в США идет ожесточенная борьба вокруг финансовой помощи Киеву."С точки зрения Путина, сейчас — именно тот момент, когда нужно, быть может, обратиться к американскому обществу, дабы совершить какую-то попытку объяснить российскую позицию в рамках данного конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — предположил французский аналитик.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва не ожидает никаких ответов на интервью "по дипломатическим каналам". Вместе с тем, он выразил уверенность, что на Западе будут "внимательно изучать" заявления Путина.
https://ria.ru/20240210/putin-1926586470.html
https://ria.ru/20240210/frantsiya-1926593736.html
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в мире, россия, франция, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Франция, США, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Во Франции обратили внимание на важную деталь в обращении Путина

Профессор Равио восхитился выверенными заявлениями Путина в интервью Карлсону

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону крайне хорошо рассчитано для восприятия западной аудиторией, заявил профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер Жан-Робер Равио в эфире телеканала TV5 Monde.
«
"Оно (интервью Путина. — Прим. ред.) было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ", — считает эксперт.
Политолог отметил, что обращение Владимира Путина будет иметь наибольший эффект именно сейчас, когда в США идет ожесточенная борьба вокруг финансовой помощи Киеву.
"С точки зрения Путина, сейчас — именно тот момент, когда нужно, быть может, обратиться к американскому обществу, дабы совершить какую-то попытку объяснить российскую позицию в рамках данного конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — предположил французский аналитик.
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Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва не ожидает никаких ответов на интервью "по дипломатическим каналам". Вместе с тем, он выразил уверенность, что на Западе будут "внимательно изучать" заявления Путина.
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В миреРоссияФранцияСШАУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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