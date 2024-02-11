https://ria.ru/20240211/trevoga-1926720512.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:54
2024-02-11T17:54
2024-02-11T17:55
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 17.43 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Следом ее объявили в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в четырех областях Украины