Рейтинг@Mail.ru
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/tramp-1926720061.html
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором - РИА Новости, 11.02.2024
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:52
2024-02-11T17:52
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Сопоставляя Трампа с нынешним американским президентом Джо Байденом он отметил, что Трамп демонстрирует аналогичные проблемы с памятью. Однако вопрос преклонного возраста в большей степени касается Байдена, поскольку он старше Трампа и выглядит соответствующе. "В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден", - отметил экс-посол. Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240211/trump-1926695941.html
https://ria.ru/20240211/zelenskiy-1926668076.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором

Экс-посол Великобритании в США Дэррок сравнил Трампа с Терминатором

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором.
Сопоставляя Трампа с нынешним американским президентом Джо Байденом он отметил, что Трамп демонстрирует аналогичные проблемы с памятью. Однако вопрос преклонного возраста в большей степени касается Байдена, поскольку он старше Трампа и выглядит соответствующе.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 14:53
"В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден", - отметил экс-посол.
Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
"Величайший". Трамп сделал удивительное заявление о Зеленском
Вчера, 10:52
 
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала