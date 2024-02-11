https://ria.ru/20240211/tramp-1926720061.html
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором - РИА Новости, 11.02.2024
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:52
2024-02-11T17:52
2024-02-11T17:52
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором. Сопоставляя Трампа с нынешним американским президентом Джо Байденом он отметил, что Трамп демонстрирует аналогичные проблемы с памятью. Однако вопрос преклонного возраста в большей степени касается Байдена, поскольку он старше Трампа и выглядит соответствующе. "В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден", - отметил экс-посол. Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240211/trump-1926695941.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден
Британский дипломат сравнил Трампа с Терминатором
Экс-посол Великобритании в США Дэррок сравнил Трампа с Терминатором
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сравнил в интервью телеканалу Sky News
экс-президента США Дональда Трампа с Терминатором.
Сопоставляя Трампа с нынешним американским президентом Джо Байденом
он отметил, что Трамп демонстрирует аналогичные проблемы с памятью. Однако вопрос преклонного возраста в большей степени касается Байдена, поскольку он старше Трампа и выглядит соответствующе.
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"В Трампе есть что-то несокрушимое - он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден", - отметил экс-посол.
Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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