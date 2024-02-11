Рейтинг@Mail.ru
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 11.02.2024
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы, пишет Newsweek. "Скажем, мы даем все эти деньги, мы уже... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:16
2024-02-11T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы, пишет Newsweek. "Скажем, мы даем все эти деньги, мы уже вложили в Украину более 200 миллиардов долларов, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело. Я сделал то же самое с НАТО. Я заставил их заплатить", — отметил Трамп.Трамп добавил, что если Украина и Израиль обратятся за помощью к кому-то еще, то тогда они бросят США, "как собаку". По его мнению, никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.Ранее Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Однако представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший глава Белого дома, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240211/putin-1926656695.html
https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html
украина
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сша, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Израиль
Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине

Newsweek: Трамп призвал предоставлять финансирование Украине и Израилю в долг

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы, пишет Newsweek.

"Скажем, мы даем все эти деньги, мы уже вложили в Украину более 200 миллиардов долларов, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело. Я сделал то же самое с НАТО. Я заставил их заплатить", — отметил Трамп.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Сунак оскорбительно высказался об интервью Путина Такеру Карлсону
Вчера, 09:14
Трамп добавил, что если Украина и Израиль обратятся за помощью к кому-то еще, то тогда они бросят США, "как собаку". По его мнению, никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.
Ранее Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Однако представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший глава Белого дома, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Поставили перед фактом. США оказались в заложниках у спесивого союзника
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала