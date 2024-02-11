https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html

Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине

Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 11.02.2024

Как собаку. Трамп сделал шокирующее заявление об Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы, пишет Newsweek. "Скажем, мы даем все эти деньги, мы уже... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:16

2024-02-11T10:16

2024-02-11T10:16

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы, пишет Newsweek. "Скажем, мы даем все эти деньги, мы уже вложили в Украину более 200 миллиардов долларов, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело. Я сделал то же самое с НАТО. Я заставил их заплатить", — отметил Трамп.Трамп добавил, что если Украина и Израиль обратятся за помощью к кому-то еще, то тогда они бросят США, "как собаку". По его мнению, никакой зарубежной стране нельзя оказывать помощь безвозмездно.Ранее Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Однако представленный документ вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший глава Белого дома, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240211/putin-1926656695.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, израиль