https://ria.ru/20240211/tramp-1926648307.html

Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам

Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам - РИА Новости, 11.02.2024

Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам

США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов, заявил экс-президент... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T05:42

2024-02-11T05:42

2024-02-11T05:42

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов, заявил экс-президент Дональд Трамп. Идея была озвучена в социальных сетях на фоне обсуждения в сенате законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. "Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа – не безвозмездно. Заём может быть на чрезвычайно льготных условиях - без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заём", - написал Трамп. США, по его замыслу, должны иметь возможность потребовать возврата средств, если получившая их страна начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно разбогатеет. "Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми", - добавил Трамп, вновь баллотирующийся в президенты.

https://ria.ru/20240208/tramp-1926058289.html

https://ria.ru/20240206/prepyatstvovanie-1925807185.html

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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп