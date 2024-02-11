https://ria.ru/20240211/tramp-1926648307.html
Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам
Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам - РИА Новости, 11.02.2024
Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам
США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов, заявил экс-президент... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:42
2024-02-11T05:42
2024-02-11T05:42
в мире
сша
украина
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов, заявил экс-президент Дональд Трамп. Идея была озвучена в социальных сетях на фоне обсуждения в сенате законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. "Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа – не безвозмездно. Заём может быть на чрезвычайно льготных условиях - без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заём", - написал Трамп. США, по его замыслу, должны иметь возможность потребовать возврата средств, если получившая их страна начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно разбогатеет. "Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми", - добавил Трамп, вновь баллотирующийся в президенты.
https://ria.ru/20240208/tramp-1926058289.html
https://ria.ru/20240206/prepyatstvovanie-1925807185.html
сша
украина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп
В мире, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп
Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам
Трамп: США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов, заявил экс-президент Дональд Трамп.
Идея была озвучена в социальных сетях на фоне обсуждения в сенате законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины
, Израиля
и Тайваня
.
СМИ: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом
"Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа – не безвозмездно. Заём может быть на чрезвычайно льготных условиях - без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заём", - написал Трамп.
США, по его замыслу, должны иметь возможность потребовать возврата средств, если получившая их страна начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно разбогатеет.
"Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми", - добавил Трамп, вновь баллотирующийся в президенты.
Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине