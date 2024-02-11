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Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2024
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04:54 11.02.2024 (обновлено: 04:57 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/tovarooborot-1926646972.html
Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД
Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2024
Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД
Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T04:54
2024-02-11T04:57
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев. &quot;В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР. Со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея динамика торговли у Китая ушла в минус, причем достаточно ощутимо&quot;, — сказал он.По словам дипломата, это позволило Москве сделать существенный рывок и выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в 2023 году с заделом преодолела планку в 200 миллиардов долларов США. "По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов. Для сравнения, таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году", — заявил Желоховцев. Он добавил, что сейчас свыше 90% двусторонних расчетов уже осуществляется в национальных валютах, поэтому правильнее говорить, что торговля двух стран составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней.
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китай, россия, в мире, экономика
Китай, Россия, В мире, Экономика
Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД

МИД: Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев.
«

"В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР. Со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея динамика торговли у Китая ушла в минус, причем достаточно ощутимо", — сказал он.

По словам дипломата, это позволило Москве сделать существенный рывок и выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в 2023 году с заделом преодолела планку в 200 миллиардов долларов США.
"По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов. Для сравнения, таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году", — заявил Желоховцев.
Он добавил, что сейчас свыше 90% двусторонних расчетов уже осуществляется в национальных валютах, поэтому правильнее говорить, что торговля двух стран составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней.
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