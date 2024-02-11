https://ria.ru/20240211/tovarooborot-1926646972.html

Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД

Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2024

Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД

Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T04:54

2024-02-11T04:54

2024-02-11T04:57

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев. "В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР. Со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея динамика торговли у Китая ушла в минус, причем достаточно ощутимо", — сказал он.По словам дипломата, это позволило Москве сделать существенный рывок и выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в 2023 году с заделом преодолела планку в 200 миллиардов долларов США. "По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов. Для сравнения, таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году", — заявил Желоховцев. Он добавил, что сейчас свыше 90% двусторонних расчетов уже осуществляется в национальных валютах, поэтому правильнее говорить, что торговля двух стран составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллиона юаней.

https://ria.ru/20240209/kitay-1926379044.html

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китай, россия, в мире, экономика