https://ria.ru/20240211/tayvan-1926661303.html
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня после январских выборов
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня после январских выборов - РИА Новости, 11.02.2024
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня после январских выборов
В Москве считают, что сейчас нет предпосылок для дестабилизации ситуации вокруг Тайваня на фоне прошедших там в январе выборов главы администрации, заявил в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:50
2024-02-11T09:50
2024-02-11T10:47
в мире
тайвань
китай
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве считают, что сейчас нет предпосылок для дестабилизации ситуации вокруг Тайваня на фоне прошедших там в январе выборов главы администрации, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. При этом он отметил, что рост напряженности в регионе, в том числе вокруг Тайваня, уже долгосрочная тенденция, которая связана с действиями США и их союзников. Дипломат напомнил, что хотя США формально признают принцип "одного Китая", но "подогревают сепаратистские настроения на острове, укрепляют его военный потенциал, осуществляют политические контакты и взаимодействие по линии военных ведомств и спецслужб". "Неудивительно, что и выборы 13 января, были использованы в русле вышеописанной стратегии. Вскоре после них на остров прилетела американская делегация бывших высокопоставленных чиновников, некоторые зарубежные лидеры публично поздравляли так называемого "избранного президента" с победой. Разумеется, что Пекин не мог не реагировать на подобные действия, нарушающие признанный мировым сообществом принцип "одного Китая", - считает Желоховцев. "Вместе с тем пока не видим серьезных предпосылок для резкой дестабилизации. Власти острова и их западные покровители понимают наличие "красных линий" в тайваньском вопросе, переход которых может привести к реализации силового сценария. Напомню, что Закон о противодействии деятельности по расколу страны, дающий властям КНР соответствующие юридические основания, был принят еще в 2005 году. При этом руководство страны неизменно подчеркивает приверженность именно мирному объединению", - сказал он. По словам дипломата, в Москве уверены, что отношения между берегами Тайваньского пролива – внутреннее дело Китая, в которое не должны вмешиваться третьи стороны. "В вопросе Тайваня Россия исходит из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть. Такой подход закреплен в основополагающих межгосударственных российско-китайских документах и неоднократно подтверждался в двусторонних контактах на всех уровнях", - заключил он. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова ДПП Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Читайте полный текст интервью Ивана Желоховцева >>
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
https://ria.ru/20240117/tayvan-1921849623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань, китай, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Тайвань, Китай, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня после январских выборов
Желоховцев: предпосылок дестабилизации ситуации вокруг Тайваня после выборов нет
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Москве считают, что сейчас нет предпосылок для дестабилизации ситуации вокруг Тайваня на фоне прошедших там в январе выборов главы администрации, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
При этом он отметил, что рост напряженности в регионе, в том числе вокруг Тайваня, уже долгосрочная тенденция, которая связана с действиями США
и их союзников. Дипломат напомнил, что хотя США формально признают принцип "одного Китая", но "подогревают сепаратистские настроения на острове, укрепляют его военный потенциал, осуществляют политические контакты и взаимодействие по линии военных ведомств и спецслужб".
Выборы на Тайване выиграл Пекин
"Неудивительно, что и выборы 13 января, были использованы в русле вышеописанной стратегии. Вскоре после них на остров прилетела американская делегация бывших высокопоставленных чиновников, некоторые зарубежные лидеры публично поздравляли так называемого "избранного президента" с победой. Разумеется, что Пекин
не мог не реагировать на подобные действия, нарушающие признанный мировым сообществом принцип "одного Китая", - считает Желоховцев.
"Вместе с тем пока не видим серьезных предпосылок для резкой дестабилизации. Власти острова и их западные покровители понимают наличие "красных линий" в тайваньском вопросе, переход которых может привести к реализации силового сценария. Напомню, что Закон о противодействии деятельности по расколу страны, дающий властям КНР
соответствующие юридические основания, был принят еще в 2005 году. При этом руководство страны неизменно подчеркивает приверженность именно мирному объединению", - сказал он.
По словам дипломата, в Москве уверены, что отношения между берегами Тайваньского пролива – внутреннее дело Китая, в которое не должны вмешиваться третьи стороны.
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"В вопросе Тайваня Россия исходит из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть. Такой подход закреплен в основополагающих межгосударственных российско-китайских документах и неоднократно подтверждался в двусторонних контактах на всех уровнях", - заключил он.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова ДПП Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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