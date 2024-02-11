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В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву - РИА Новости, 11.02.2024
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01:34 11.02.2024 (обновлено: 01:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ssha-1926640065.html
В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву
В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву - РИА Новости, 11.02.2024
В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву
Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:34
2024-02-11T01:36
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и призывая коллег голосовать против. Сенат собрался на редкое субботнее заседание, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. "Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день", — сказал республиканец из Юты. Его выступление продолжалось три часа и 56 минут. Оно выглядело классическим "филибастером" — тактикой обструкции законотворческого процесса. Уже в воскресенье возможно голосование о завершении обсуждения инициативы, которая предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню, и постановке ее на утверждение верхней палатой конгресса. Чтобы заблокировать законопроект на этом этапе требуется 41 голос из ста. &quot;Завтра (в воскресенье. — Прим. ред.) мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины&quot;, — сказал Ли, имея в виду однопартийцев, которые поддержали инициативу в ходе процедурных голосований.Он предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности киевских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии, давлении со стороны европейцев, требующих от США возобновить финансирование, и тяжести миграционного кризиса, с которым столкнулись американцы. "Но не волнуйся, Америка. Уверен, что в этот раз все будет иначе. Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — саркастически сказал Ли. Он предложил множество поправок к законопроекту, но каждая была отвергнута демократами, в том числе о запрете на использование бюджетных средств США на зарплаты украинским бюджетникам, пенсии украинским старикам и восстановительные работы.
https://ria.ru/20240210/zakonoproekt-1926624263.html
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в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву

Сенатор Майк Ли проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и призывая коллег голосовать против.
Сенат собрался на редкое субботнее заседание, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией.
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"Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день", — сказал республиканец из Юты.
Его выступление продолжалось три часа и 56 минут. Оно выглядело классическим "филибастером" — тактикой обструкции законотворческого процесса.
Уже в воскресенье возможно голосование о завершении обсуждения инициативы, которая предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню, и постановке ее на утверждение верхней палатой конгресса. Чтобы заблокировать законопроект на этом этапе требуется 41 голос из ста.
«

"Завтра (в воскресенье. — Прим. ред.) мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины", — сказал Ли, имея в виду однопартийцев, которые поддержали инициативу в ходе процедурных голосований.

Он предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности киевских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии, давлении со стороны европейцев, требующих от США возобновить финансирование, и тяжести миграционного кризиса, с которым столкнулись американцы.
"Но не волнуйся, Америка. Уверен, что в этот раз все будет иначе. Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — саркастически сказал Ли.
Он предложил множество поправок к законопроекту, но каждая была отвергнута демократами, в том числе о запрете на использование бюджетных средств США на зарплаты украинским бюджетникам, пенсии украинским старикам и восстановительные работы.
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