В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву
Сенатор Майк Ли проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и призывая коллег голосовать против.
Сенат собрался на редкое субботнее заседание, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией.
"Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день", — сказал республиканец из Юты.
Его выступление продолжалось три часа и 56 минут. Оно выглядело классическим "филибастером" — тактикой обструкции законотворческого процесса.
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"Завтра (в воскресенье. — Прим. ред.) мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины", — сказал Ли, имея в виду однопартийцев, которые поддержали инициативу в ходе процедурных голосований.
Он предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности киевских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии, давлении со стороны европейцев, требующих от США возобновить финансирование, и тяжести миграционного кризиса, с которым столкнулись американцы.
"Но не волнуйся, Америка. Уверен, что в этот раз все будет иначе. Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — саркастически сказал Ли.
Он предложил множество поправок к законопроекту, но каждая была отвергнута демократами, в том числе о запрете на использование бюджетных средств США на зарплаты украинским бюджетникам, пенсии украинским старикам и восстановительные работы.