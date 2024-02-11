https://ria.ru/20240211/ssha-1926640065.html

В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву

В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву - РИА Новости, 11.02.2024

В США сенатор проговорил четыре часа в знак протеста против помощи Киеву

Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T01:34

2024-02-11T01:34

2024-02-11T01:36

в мире

украина

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине и призывая коллег голосовать против. Сенат собрался на редкое субботнее заседание, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. "Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день", — сказал республиканец из Юты. Его выступление продолжалось три часа и 56 минут. Оно выглядело классическим "филибастером" — тактикой обструкции законотворческого процесса. Уже в воскресенье возможно голосование о завершении обсуждения инициативы, которая предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню, и постановке ее на утверждение верхней палатой конгресса. Чтобы заблокировать законопроект на этом этапе требуется 41 голос из ста. "Завтра (в воскресенье. — Прим. ред.) мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины", — сказал Ли, имея в виду однопартийцев, которые поддержали инициативу в ходе процедурных голосований.Он предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности киевских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии, давлении со стороны европейцев, требующих от США возобновить финансирование, и тяжести миграционного кризиса, с которым столкнулись американцы. "Но не волнуйся, Америка. Уверен, что в этот раз все будет иначе. Уверен, что ничего плохого не случится. Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить", — саркастически сказал Ли. Он предложил множество поправок к законопроекту, но каждая была отвергнута демократами, в том числе о запрете на использование бюджетных средств США на зарплаты украинским бюджетникам, пенсии украинским старикам и восстановительные работы.

https://ria.ru/20240210/zakonoproekt-1926624263.html

https://ria.ru/20240210/programma-1926599429.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев