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Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
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01:31 11.02.2024 (обновлено: 01:53 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ssha-1926639913.html
Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ
Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ
Американцы в преддверии выборов больше не видят действующего президента США Джо Байдена на своем посту не только из-за преклонного возраста, но также из-за... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:31
2024-02-11T01:53
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американцы в преддверии выборов больше не видят действующего президента США Джо Байдена на своем посту не только из-за преклонного возраста, но также из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями, пишет газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, главная проблема для Байдена заключается в том, что, несмотря на ряд его успехов, многие избиратели все же не видят в нем воплощения ни мастера переговоров, ни глобального государственного деятеля, ни "развлекателя" на телевидении, ни "утешителя" для страны."По мнению социологов и аналитиков, ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов окрасили их имидж — не только потому, что Байден в свой 81 год — старейший действующий президент страны, но и потому, что он не создал эмоциональную связь с избирателями или имидж сильного лидера", — написали журналисты. По мнению издания, Дональд Трамп, напротив, установил более прочные связи со своими избирателями, а сторонники экс-президента США в гораздо большей степени, чем поддерживающие Байдена, говорят, что их голос — это "скорее признак поддержки их кандидата", чем сигнал о выступлении против конкурирующей партии. Байден — старейший в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
https://ria.ru/20240210/biden-1926610294.html
https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США
Американцы больше не видят Байдена президентом, пишут СМИ

WSJ: американцы сомневаются, сможет ли Байден снова работать президентом

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американцы в преддверии выборов больше не видят действующего президента США Джо Байдена на своем посту не только из-за преклонного возраста, но также из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, главная проблема для Байдена заключается в том, что, несмотря на ряд его успехов, многие избиратели все же не видят в нем воплощения ни мастера переговоров, ни глобального государственного деятеля, ни "развлекателя" на телевидении, ни "утешителя" для страны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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"По мнению социологов и аналитиков, ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов окрасили их имидж — не только потому, что Байден в свой 81 год — старейший действующий президент страны, но и потому, что он не создал эмоциональную связь с избирателями или имидж сильного лидера", — написали журналисты.
По мнению издания, Дональд Трамп, напротив, установил более прочные связи со своими избирателями, а сторонники экс-президента США в гораздо большей степени, чем поддерживающие Байдена, говорят, что их голос — это "скорее признак поддержки их кандидата", чем сигнал о выступлении против конкурирующей партии.
Байден — старейший в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
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