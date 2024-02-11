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Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 11.02.2024 (обновлено: 21:03 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926733877.html
Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом
Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом - РИА Новости, 11.02.2024
Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом
Об установленном в пункте Веселое российском флаге, о том, что Киеву придется признать для возобновления переговоров, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ — в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:09
2024-02-11T21:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
алексей данилов
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Об установленном в пункте Веселое российском флаге, о том, что Киеву придется признать для возобновления переговоров, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ — в материале РИА Новости.Российский флаг в ВеселомТульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое — у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Всё, мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!", — рассказал РИА Новости на месте командир подразделения. Минобороны России ранее сообщало, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое в ДНР.Выход на новые переговоры для Украины будет тяжелееКиеву придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" "Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — рассказал он. Представитель Кремля отметил, что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но по требованию Запада тогда отказалась от достигнутых результатов. В феврале-марте 2022 года, после начала СВО, стартовали переговоры между Россией и Украиной. Последний раунд состоялся в Стамбуле 29 марта. До этого представители двух стран проводили встречи в Белоруссии. Во время последнего раунда Украина заявила о готовности к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. Евросоюз не сможет обеспечить победу УкраиныЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свое заявление он сделал в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем для нового проекта австрийской газеты die Presse - дискуссионного журнала "European Voices" — ежеквартального издания, который будет выпускаться совместно с Австрийским советом по международным отношениям и Организацией Объединенных Наций. Выдержки из первого интервью нового издания опубликовала die Presse. "Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства оказывают Украине все большую и большую финансовую поддержку. Мы не можем позволить себе предоставить Украине финансовые ресурсы, которые помогли бы ей одержать военную победу", — сказал Орбан в ответ на реплику экс-канцлера Австрии о военном поражении Украины без финансирования.Киев назвал ситуацию на фронте "очень сложной"Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о тяжелом положении на линии фронта. "Ситуация на линии фронта очень сложная", — сказал Данилов в интервью португальскому агентству Lusa, его слова приводит телеканал RTP. Секретарь СНБО отметил, что если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее. Он подчеркнул, что "любое ожидание явно влияет на ситуацию". Данилов добавил, что будет ложным утверждать, что такое положение дел добавляет "высокой мотивации" на Украине. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ писала, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены физически, их моральный боевой дух падает. Назначен новый командующий сухопутными войсками УкраиныБывший первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ, эту должность ранее занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Другим указом украинский президент снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначили Юрия Содоля. Кроме того, командиром теробороны стал Игорь Плахута. Украина заявляет о поражении своих объектовНазначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении инфраструктуры в Херсоне. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в Николаевской области после взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов. Брифинг Минобороны
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Установка российского флага в населенном пункте Веселое
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украина, россия, киев, алексей данилов, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Воздушно-десантные войска России
Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом

Тульские десантники установили российский флаг в центре освобожденного Веселого

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоселок Веселое Донецкой области
Поселок Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поселок Веселое Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Об установленном в пункте Веселое российском флаге, о том, что Киеву придется признать для возобновления переговоров, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ — в материале РИА Новости.

Российский флаг в Веселом

Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое — у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Всё, мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!", — рассказал РИА Новости на месте командир подразделения.
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"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Минобороны России ранее сообщало, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

Выход на новые переговоры для Украины будет тяжелее

Киеву придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"
"Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
5 февраля, 08:00
Представитель Кремля отметил, что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но по требованию Запада тогда отказалась от достигнутых результатов.
В феврале-марте 2022 года, после начала СВО, стартовали переговоры между Россией и Украиной. Последний раунд состоялся в Стамбуле 29 марта. До этого представители двух стран проводили встречи в Белоруссии. Во время последнего раунда Украина заявила о готовности к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Евросоюз не сможет обеспечить победу Украины

ЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
4 февраля, 08:00
Свое заявление он сделал в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем для нового проекта австрийской газеты die Presse - дискуссионного журнала "European Voices" — ежеквартального издания, который будет выпускаться совместно с Австрийским советом по международным отношениям и Организацией Объединенных Наций. Выдержки из первого интервью нового издания опубликовала die Presse.
"Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства оказывают Украине все большую и большую финансовую поддержку. Мы не можем позволить себе предоставить Украине финансовые ресурсы, которые помогли бы ей одержать военную победу", — сказал Орбан в ответ на реплику экс-канцлера Австрии о военном поражении Украины без финансирования.

Киев назвал ситуацию на фронте "очень сложной"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о тяжелом положении на линии фронта.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
"Ситуация на линии фронта очень сложная", — сказал Данилов в интервью португальскому агентству Lusa, его слова приводит телеканал RTP.
Секретарь СНБО отметил, что если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее. Он подчеркнул, что "любое ожидание явно влияет на ситуацию". Данилов добавил, что будет ложным утверждать, что такое положение дел добавляет "высокой мотивации" на Украине.
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ писала, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены физически, их моральный боевой дух падает.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00

Назначен новый командующий сухопутными войсками Украины

Бывший первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ, эту должность ранее занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский.
"Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
Другим указом украинский президент снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначили Юрия Содоля. Кроме того, командиром теробороны стал Игорь Плахута.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Генштаб ВСУ впал в истерику из-за биографии Сырского
Вчера, 16:39

Украина заявляет о поражении своих объектов

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении инфраструктуры в Херсоне. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в Николаевской области после взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов.
Военные уже используют рюкзаки в зоне боевых действий
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта
Вчера, 08:00

Брифинг Минобороны

  • Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях 855 военнослужащих, российские подразделения уничтожили три единицы бронетехники и четыре орудия полевой артиллерии.
  • Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Новогродовки ДНР, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах.
  • Средствами ПВО России в зоне СВО российские войска сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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