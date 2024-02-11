https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926733877.html

Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом

Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом - РИА Новости, 11.02.2024

Спецоперация, 11 февраля: десантники установили российский флаг в Веселом

Об установленном в пункте Веселое российском флаге, о том, что Киеву придется признать для возобновления переговоров, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ — в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T20:09

2024-02-11T20:09

2024-02-11T21:03

специальная военная операция на украине

украина

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алексей данилов

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Об установленном в пункте Веселое российском флаге, о том, что Киеву придется признать для возобновления переговоров, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ — в материале РИА Новости.Российский флаг в ВеселомТульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое — у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Всё, мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!", — рассказал РИА Новости на месте командир подразделения. Минобороны России ранее сообщало, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое в ДНР.Выход на новые переговоры для Украины будет тяжелееКиеву придется признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" "Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать", — рассказал он. Представитель Кремля отметил, что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, но по требованию Запада тогда отказалась от достигнутых результатов. В феврале-марте 2022 года, после начала СВО, стартовали переговоры между Россией и Украиной. Последний раунд состоялся в Стамбуле 29 марта. До этого представители двух стран проводили встречи в Белоруссии. Во время последнего раунда Украина заявила о готовности к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. Евросоюз не сможет обеспечить победу УкраиныЕС не в состоянии предоставить Киеву достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свое заявление он сделал в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем для нового проекта австрийской газеты die Presse - дискуссионного журнала "European Voices" — ежеквартального издания, который будет выпускаться совместно с Австрийским советом по международным отношениям и Организацией Объединенных Наций. Выдержки из первого интервью нового издания опубликовала die Presse. "Деньги — это действительно проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства оказывают Украине все большую и большую финансовую поддержку. Мы не можем позволить себе предоставить Украине финансовые ресурсы, которые помогли бы ей одержать военную победу", — сказал Орбан в ответ на реплику экс-канцлера Австрии о военном поражении Украины без финансирования.Киев назвал ситуацию на фронте "очень сложной"Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о тяжелом положении на линии фронта. "Ситуация на линии фронта очень сложная", — сказал Данилов в интервью португальскому агентству Lusa, его слова приводит телеканал RTP. Секретарь СНБО отметил, что если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то ситуация станет еще сложнее. Он подчеркнул, что "любое ожидание явно влияет на ситуацию". Данилов добавил, что будет ложным утверждать, что такое положение дел добавляет "высокой мотивации" на Украине. Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ писала, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены физически, их моральный боевой дух падает. Назначен новый командующий сухопутными войсками УкраиныБывший первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк назначен командующим сухопутными войсками ВСУ, эту должность ранее занимал нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. Другим указом украинский президент снял с должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначили Юрия Содоля. Кроме того, командиром теробороны стал Игорь Плахута. Украина заявляет о поражении своих объектовНазначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении инфраструктуры в Херсоне. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в Николаевской области после взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов. Брифинг Минобороны

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