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Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926650422.html
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T07:17
2024-02-11T07:17
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Якорь". "Ну у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", - сказал РИА Новости российский оператор БПЛА с позывным "Якорь".
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926650056.html
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технологии, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ

Российские военные захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Якорь".
"Ну у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", - сказал РИА Новости российский оператор БПЛА с позывным "Якорь".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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