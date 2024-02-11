https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926650422.html
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T07:17
2024-02-11T07:17
2024-02-11T07:17
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Якорь". "Ну у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", - сказал РИА Новости российский оператор БПЛА с позывным "Якорь".
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технологии, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
Российские военные захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе типа FPV при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Якорь".
"Ну у нас были интересные случаи только во время нашей работы… Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там", - сказал РИА Новости российский оператор БПЛА с позывным "Якорь".
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