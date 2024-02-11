https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926650056.html
Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР - РИА Новости, 11.02.2024
Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T07:04
2024-02-11T07:04
2024-02-11T09:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926651989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f9664aa0ab50eeec31fe5eee876c1fe.jpg
ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 11 фев — РИА Новости. Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!" — сказал агентству командир подразделения.Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом. "Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши "партнеры", — рассказал собеседник агентства. Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед. "Десантникам-братьям желаю такой же крепости духа, которая сейчас у наших бойцов, которые удерживают данные позиции <...> занимаются активной обороной, обманывают противника, провоцируют, придумывают. Такой же крепости духа пожелаю десантникам на всех направлениях, чтоб с азартом выполняли все свои задачи!" — заключил он.По информации Минобороны, тульские десантники из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии освободили село Веселое 18 января.
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926651989_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca524cdad63e424476f1c84e66705058.jpg
Установка российского флага в населенном пункте Веселое
Установка российского флага в населенном пункте Веселое
2024-02-11T07:04
true
PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
Тульские десантники установили российский флаг в освобожденном Веселом в ДНР
ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 11 фев — РИА Новости. Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«
"Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!" — сказал агентству командир подразделения.
Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.
"Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши "партнеры", — рассказал собеседник агентства.
Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.
"Десантникам-братьям желаю такой же крепости духа, которая сейчас у наших бойцов, которые удерживают данные позиции <...> занимаются активной обороной, обманывают противника, провоцируют, придумывают. Такой же крепости духа пожелаю десантникам на всех направлениях, чтоб с азартом выполняли все свои задачи!" — заключил он.
По информации Минобороны, тульские десантники из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии освободили село Веселое 18 января.
Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении