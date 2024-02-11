https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926650056.html

Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР

Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР - РИА Новости, 11.02.2024

Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР

Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T07:04

2024-02-11T07:04

2024-02-11T09:38

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ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 11 фев — РИА Новости. Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!" — сказал агентству командир подразделения.Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом. "Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши "партнеры", — рассказал собеседник агентства. Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед. "Десантникам-братьям желаю такой же крепости духа, которая сейчас у наших бойцов, которые удерживают данные позиции <...> занимаются активной обороной, обманывают противника, провоцируют, придумывают. Такой же крепости духа пожелаю десантникам на всех направлениях, чтоб с азартом выполняли все свои задачи!" — заключил он.По информации Минобороны, тульские десантники из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии освободили село Веселое 18 января.

https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html

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Установка российского флага в населенном пункте Веселое Установка российского флага в населенном пункте Веселое 2024-02-11T07:04 true PT2M47S

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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность