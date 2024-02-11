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В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста - РИА Новости, 11.02.2024
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Туризм
 
00:25 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста - РИА Новости, 11.02.2024
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:25
2024-02-11T00:25
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток", - говорится в сообщении. Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города "Мангуп-Кале". Мобильная связь в данной местности неустойчивая. "На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка", - подчеркнули в пресс-службе. Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым
Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Крым
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

МЧС: в Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ.
«
"В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток", - говорится в сообщении.
Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города "Мангуп-Кале". Мобильная связь в данной местности неустойчивая.
"На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка", - подчеркнули в пресс-службе.
Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.
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ТуризмРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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