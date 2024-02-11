https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html

В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста - РИА Новости, 11.02.2024

В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста

В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:25

2024-02-11T00:25

2024-02-11T00:25

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток", - говорится в сообщении. Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города "Мангуп-Кале". Мобильная связь в данной местности неустойчивая. "На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка", - подчеркнули в пресс-службе. Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.

https://ria.ru/20240206/semya-1925796409.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым