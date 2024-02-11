https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста - РИА Новости, 11.02.2024
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:25
2024-02-11T00:25
2024-02-11T00:25
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ. "В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток", - говорится в сообщении. Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города "Мангуп-Кале". Мобильная связь в данной местности неустойчивая. "На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка", - подчеркнули в пресс-службе. Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.
https://ria.ru/20240206/semya-1925796409.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым
Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Крым
В Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
МЧС: в Крыму спасли потерявшегося в горах туриста
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Бахчисарайском районе Крыма спасли потерявшегося в горах туриста, сообщает крымское управление МЧС РФ.
«
"В Бахчисарайском районе успешно и оперативно проведены работы по поиску туриста, сбившегося с пути с наступлением темного времени суток", - говорится в сообщении.
Со слов родственников, мужчина шел от Феодоровского монастыря в сторону села Терновка и мог заблудиться ориентировочно в районе пещерного города "Мангуп-Кале". Мобильная связь в данной местности неустойчивая.
"На автомобилях повышенной проходимости спасателями мужчина был найден в районе села Терновка", - подчеркнули в пресс-службе.
Спасатели вывели мужчину из горно-лесной зоны. В медицинской помощи он не нуждался.
В горах Дагестана семью спасли из снежного плена