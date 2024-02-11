https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html

Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе

Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.02.2024

Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе

Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T17:18

2024-02-11T17:18

2024-02-11T19:00

в мире

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египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated Press со ссылкой на египетских чиновников. "Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений <...> последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в <...> войне против <...> ХАМАС", — говорится в сообщении.Кроме того, бои в этом городе могут привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в анклав, отметило издание.В начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью ЦАХАЛ (армия страны) станет Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор Тель-Авив избегал использования наземных войск в этом населенном пункте, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города, где, по оценкам израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Накануне МИД Саудовской Аравии призвал созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который "является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей".

https://ria.ru/20240210/gaza-1926530421.html

https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

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в мире, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, оон, рафах (провинция)