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Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.02.2024
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17:18 11.02.2024 (обновлено: 19:00 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/soglasheniya-1926716872.html
Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе
Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 11.02.2024
Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе
Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:18
2024-02-11T19:00
в мире
израиль
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated Press со ссылкой на египетских чиновников. "Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений &lt;...&gt; последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в &lt;...&gt; войне против &lt;...&gt; ХАМАС", — говорится в сообщении.Кроме того, бои в этом городе могут привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в анклав, отметило издание.В начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью ЦАХАЛ (армия страны) станет Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор Тель-Авив избегал использования наземных войск в этом населенном пункте, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города, где, по оценкам израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Накануне МИД Саудовской Аравии призвал созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который "является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей".
https://ria.ru/20240210/gaza-1926530421.html
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израиль
египет
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в мире, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, оон, рафах (провинция)
В мире, Израиль, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Рафах (провинция)
Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе

Египет пригрозил Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах"
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated Press со ссылкой на египетских чиновников.
"Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений <...> последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в <...> войне против <...> ХАМАС", — говорится в сообщении.
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Кроме того, бои в этом городе могут привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в анклав, отметило издание.

В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Каир вернул Синайский полуостров, оккупированный еврейским государством в 1967 году. После заключения соглашения стороны установили дипломатические отношения. Согласно документу, Египет может размещать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.

В начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью ЦАХАЛ (армия страны) станет Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор Тель-Авив избегал использования наземных войск в этом населенном пункте, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.
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В пятницу Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города, где, по оценкам израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС.
Накануне МИД Саудовской Аравии призвал созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который "является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей".
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В миреИзраильЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАСООНРафах (провинция)
 
 
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