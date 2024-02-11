Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе
Египет пригрозил Израилю приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений
© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах"
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода "Рафах". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если он направит войска в Рафах в секторе Газа, передает агентство Associated Press со ссылкой на египетских чиновников.
"Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений <...> последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в <...> войне против <...> ХАМАС", — говорится в сообщении.
Кроме того, бои в этом городе могут привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в анклав, отметило издание.
В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Каир вернул Синайский полуостров, оккупированный еврейским государством в 1967 году. После заключения соглашения стороны установили дипломатические отношения. Согласно документу, Египет может размещать на границе с Израилем ограниченный военный контингент.
В начале февраля министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью ЦАХАЛ (армия страны) станет Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор Тель-Авив избегал использования наземных войск в этом населенном пункте, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.
В пятницу Нетаньяху поручил армии и Министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города, где, по оценкам израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС.
Накануне МИД Саудовской Аравии призвал созвать Совет Безопасности ООН из-за возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который "является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей".