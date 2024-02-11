https://ria.ru/20240211/sobaka-1926720676.html

Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи

Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи - РИА Новости, 11.02.2024

Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи

Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который, предположительно, напал на собаку с молотком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T17:55

2024-02-11T17:55

2024-02-11T17:55

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 11 фев – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который, предположительно, напал на собаку с молотком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, сославшегося на публикацию в социальных сетях, мужчина таким образом решил "угомонить" лающих собак, одна из них пострадала, ее ищут волонтеры. "По данному факту сотрудниками пункта полиции поселка Красная поляна проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Неделю назад также сообщалось, что в Хостинском районе курорта мужчина при свете дня зарезал собаку складной косой, против агрессора возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html

https://ria.ru/20240208/prigovor-1926119370.html

россия

сочи

краснодарский край

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происшествия, россия, сочи, краснодарский край