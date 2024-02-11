https://ria.ru/20240211/sobaka-1926720676.html
Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи
Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи - РИА Новости, 11.02.2024
Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи
Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который, предположительно, напал на собаку с молотком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:55
2024-02-11T17:55
2024-02-11T17:55
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
СОЧИ, 11 фев – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который, предположительно, напал на собаку с молотком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, сославшегося на публикацию в социальных сетях, мужчина таким образом решил "угомонить" лающих собак, одна из них пострадала, ее ищут волонтеры. "По данному факту сотрудниками пункта полиции поселка Красная поляна проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в Telegram-канале краевого МВД. Неделю назад также сообщалось, что в Хостинском районе курорта мужчина при свете дня зарезал собаку складной косой, против агрессора возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html
https://ria.ru/20240208/prigovor-1926119370.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край
Полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи
МВД: полиция проверит сообщения о мужчине, напавшем на собаку с молотком в Сочи