https://ria.ru/20240211/sobaka-1926691961.html
В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину
В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину - РИА Новости, 11.02.2024
В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину
Собака убежала в ночь со среды на четверг с перрона вокзала Новосибирска, по предварительным данным, уже после передачи питомца хозяину, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:19
2024-02-11T14:19
2024-02-11T14:19
происшествия
новосибирск
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Собака убежала в ночь со среды на четверг с перрона вокзала Новосибирска, по предварительным данным, уже после передачи питомца хозяину, сообщила в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), уточнив, что животное перевозилось не в ее багажном вагоне. "Об инциденте с перевозкой животного, случившемся на вокзале Новосибирск-Главный. По предварительным данным, в ночь с 7 на 8 февраля на вокзале Новосибирск-Главный после передачи владельцу с перрона убежала собака крупной породы", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что перевозка собаки "осуществлялась в частном багажном вагоне, не принадлежащем АО "ФПК" и ОАО "РЖД". "Организацией перевозки занималась частная транспортная компания ООО "Вера 1". Сопровождение вагона в пути следования обеспечивали сотрудники данной компании. Просим воздержаться от распространения недостоверной информации", - добавляет ФПК.
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происшествия, новосибирск, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Новосибирск, Федеральная пассажирская компания
В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину
В Новосибирске крупная собака убежала с перрона после передачи хозяину
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Собака убежала в ночь со среды на четверг с перрона вокзала Новосибирска, по предварительным данным, уже после передачи питомца хозяину, сообщила в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), уточнив, что животное перевозилось не в ее багажном вагоне.
«
"Об инциденте с перевозкой животного, случившемся на вокзале Новосибирск-Главный. По предварительным данным, в ночь с 7 на 8 февраля на вокзале Новосибирск-Главный после передачи владельцу с перрона убежала собака крупной породы", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что перевозка собаки "осуществлялась в частном багажном вагоне, не принадлежащем АО "ФПК" и ОАО "РЖД".
"Организацией перевозки занималась частная транспортная компания ООО "Вера 1". Сопровождение вагона в пути следования обеспечивали сотрудники данной компании. Просим воздержаться от распространения недостоверной информации", - добавляет ФПК.
РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах