https://ria.ru/20240211/sobaka-1926691961.html

В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину

В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину - РИА Новости, 11.02.2024

В Новосибирске собака убежала с перрона после передачи хозяину

Собака убежала в ночь со среды на четверг с перрона вокзала Новосибирска, по предварительным данным, уже после передачи питомца хозяину, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:19

2024-02-11T14:19

2024-02-11T14:19

происшествия

новосибирск

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Собака убежала в ночь со среды на четверг с перрона вокзала Новосибирска, по предварительным данным, уже после передачи питомца хозяину, сообщила в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), уточнив, что животное перевозилось не в ее багажном вагоне. "Об инциденте с перевозкой животного, случившемся на вокзале Новосибирск-Главный. По предварительным данным, в ночь с 7 на 8 февраля на вокзале Новосибирск-Главный после передачи владельцу с перрона убежала собака крупной породы", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что перевозка собаки "осуществлялась в частном багажном вагоне, не принадлежащем АО "ФПК" и ОАО "РЖД". "Организацией перевозки занималась частная транспортная компания ООО "Вера 1". Сопровождение вагона в пути следования обеспечивали сотрудники данной компании. Просим воздержаться от распространения недостоверной информации", - добавляет ФПК.

https://ria.ru/20240123/rzhd-1922903433.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, федеральная пассажирская компания