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Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.02.2024
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18:18 11.02.2024 (обновлено: 18:24 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/siriya-1926723082.html
Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД
Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.02.2024
Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД
Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:18
2024-02-11T18:24
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
хосейн амир абдоллахиан
фейсал микдад
мид ирана
башар асад
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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад."Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля – ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где", — сказал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, которую транслировало сирийское телевидение.Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Сирия "готова к освобождению своих земель".В воскресенье Абдоллахиан прибыл в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц. Президент Сирии Башар Асад заявил на встрече с главой МИД Ирана, что действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке.В последнее время Израиль несколько раз наносил удары по территории Сирии, в том числе по Дамаску.
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад, мид ирана, башар асад
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад, МИД Ирана, Башар Асад
Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД

Глава МИД Микдад: Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСирийская армия
Сирийская армия - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия. Архивное фото
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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад.
"Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля – ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где", — сказал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, которую транслировало сирийское телевидение.
Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Сирия "готова к освобождению своих земель".
В воскресенье Абдоллахиан прибыл в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц. Президент Сирии Башар Асад заявил на встрече с главой МИД Ирана, что действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке.
В последнее время Израиль несколько раз наносил удары по территории Сирии, в том числе по Дамаску.
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В миреСирияИзраильДамаск (город)Хосейн Амир АбдоллахианФейсал МикдадМИД ИранаБашар Асад
 
 
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