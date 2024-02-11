https://ria.ru/20240211/siriya-1926723082.html

Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД

Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.02.2024

Сирия готова к новым войнам против Израиля, заявил глава МИД

Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T18:18

2024-02-11T18:18

2024-02-11T18:24

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

хосейн амир абдоллахиан

фейсал микдад

мид ирана

башар асад

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КАИР, 11 фев — РИА Новости. Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад."Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля – ред.) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где", — сказал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, которую транслировало сирийское телевидение.Глава МИД Сирии добавил, что оккупация части территории страны со стороны Израиля, США и Турции является незаконной, подчеркнув, что Сирия "готова к освобождению своих земель".В воскресенье Абдоллахиан прибыл в Дамаск для переговоров с рядом сирийских официальных лиц. Президент Сирии Башар Асад заявил на встрече с главой МИД Ирана, что действия США, продолжающих поставлять оружие Израилю, грозят расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке.В последнее время Израиль несколько раз наносил удары по территории Сирии, в том числе по Дамаску.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад, мид ирана, башар асад