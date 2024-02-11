https://ria.ru/20240211/sholts-1926675753.html

В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Госдепе

В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Госдепе - РИА Новости, 11.02.2024

В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Госдепе

В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена, пишет шеф-редактор телевещания... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:51

2024-02-11T11:51

2024-02-11T16:34

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германия

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олаф шольц

гарри трумэн

государственный департамент сша

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена, пишет шеф-редактор телевещания издания Welt, сопровождавший немецкого канцлера в Вашингтон в пуле журналистов."У Джо Байдена целых две немецких овчарки. Если поспрашивать в Госдепартаменте, то у Байдена даже есть двуногий немецкий друг. Отношения с федеральным канцлером Олафом Шольцем "беспрецедентно хорошие" и "фантастические", — говорится в статье.Бургард имеет в виду афоризм, который приписывают президенту Гарри Трумэну: "Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку". Тем не менее, полагает журналист, у президента США и канцлера Германии есть и нечто общее, что могло способствовать такой "дружбе": это падающая популярность среди населения и угроза проиграть политическим конкурентам."Шольц любит прятаться за Байденом. Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия. <…> Шольц мало что делает для развития европейской независимости в политике безопасности", — приводятся в статье слова Питера Рафа, директора европейского направления аналитического центра Hudson Institute.Бургард описал также обстановку на встрече Шольца и Байдена в Вашингтоне. Представителей прессы пустили в Овальный кабинет, где американский президент, сидя у камина, с карточек прочитал приветственную речь."Байден явно намерен избежать очередного промаха перед камерами. Недавно он перепутал президента Франции Макрона с Миттераном, а Гельмута Коля — с Ангелой Меркель", — напомнил журналист.После приветственных слов политики начали закрытое совещание, которое продлилось более полутора часов. Пресс-конференцию они не проводили, так как, по словам официальных лиц в офисе канцлера, решили "посвятить ограниченное время президента США диалогу с глазу на глаз"."И все же эта встреча Байдена и Шольца может войти в учебники истории — как последнее "ура" трансатлантической эры. Если Трамп победит на выборах, отношения между США и Европой уже никогда не будут прежними. Дональд Трамп, похоже, не придает особого значения политической дружбе. Ему даже собака не нужна", — заключил автор.На этой неделе Шольц побывал в Вашингтоне, где встретился с сенаторами и президентом Байденом. По мнению журнала Spiegel, канцлер выбрал для визита худший для главы Белого дома момент, когда тот выглядит более слабым и уязвимым, чем когда-либо за все время пребывания на посту.

https://ria.ru/20240210/bayden-1926584131.html

https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html

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в мире, германия, сша, джо байден, олаф шольц, гарри трумэн, государственный департамент сша