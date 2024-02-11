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Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 11.02.2024 (обновлено: 12:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/rossiya-1926668922.html
Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО
Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО - РИА Новости, 11.02.2024
Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО
Успешная оборона российской армии на Украине толкнула НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, пишет The Economist. "Российские оборонительные... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:00
2024-02-11T12:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
нато
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Успешная оборона российской армии на Украине толкнула НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, пишет The Economist. "Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в публикации.В статье указывается, что это ставит перед членами НАТО дилемму. Они предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях. "Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет Economist. В середине января Эстония, Литва и Латвия подготовили план создания линии обороны на границе с Россией. В Риге главы военных ведомств подписали соглашение, по которому три страны планируют в ближайшее время создать зону, состоящую из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от угроз. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240211/tramp-1926664548.html
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россия, украина, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, НАТО
Срочно. Действия России на Украине вызвали панику в НАТО

The Economist: успешная оборона ВС РФ в зоне СВО заставила НАТО менять стратегию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Успешная оборона российской армии на Украине толкнула НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, пишет The Economist.

"Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в публикации.
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В статье указывается, что это ставит перед членами НАТО дилемму. Они предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

"Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет Economist.

В середине января Эстония, Литва и Латвия подготовили план создания линии обороны на границе с Россией. В Риге главы военных ведомств подписали соглашение, по которому три страны планируют в ближайшее время создать зону, состоящую из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от угроз.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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