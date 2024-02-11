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Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 11.02.2024 (обновлено: 22:35 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/putin-1926734432.html
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции - РИА Новости, 11.02.2024
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:10
2024-02-11T22:35
в мире
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москва
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такер карлсон
флориан филиппо
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! &lt;…&gt; Невероятные последствия интервью Путина!&quot; — отметил он.По словам политика, спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от беседы американского журналиста с российским лидером.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности: рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.
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в мире, россия, франция, москва, владимир путин, такер карлсон, флориан филиппо, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Франция, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Флориан Филиппо, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Специальная военная операция на Украине
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции

Филиппо: НАТО в истерике и призывает к тотальным войнам после интервью Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! <…> Невероятные последствия интервью Путина!" — отметил он.

По словам политика, спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от беседы американского журналиста с российским лидером.
Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности: рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонФлориан ФилиппоНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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