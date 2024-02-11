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Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции - РИА Новости, 11.02.2024
Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:10
2024-02-11T20:10
2024-02-11T22:35
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! <…> Невероятные последствия интервью Путина!" — отметил он.По словам политика, спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от беседы американского журналиста с российским лидером.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности: рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.
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Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции
Филиппо: НАТО в истерике и призывает к тотальным войнам после интервью Путина