https://ria.ru/20240211/putin-1926734432.html

Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции

Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции - РИА Новости, 11.02.2024

Путин одним действием довел Запад до истерики, заявили во Франции

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T20:10

2024-02-11T20:10

2024-02-11T22:35

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику в Североатлантическом альянсе, написал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."НАТО впадает в истерику и призывает к тотальным войнам, это своего рода неконтролируемый нервный срыв! <…> Невероятные последствия интервью Путина!" — отметил он.По словам политика, спустя три дня и почти 200 миллионов просмотров на Западе все еще не оправились от беседы американского журналиста с российским лидером.Ранее Путин отметил в интервью Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности: рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся.

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