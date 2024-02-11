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"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 11.02.2024 (обновлено: 16:35 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/putin-1926699899.html
"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина
"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина - РИА Новости, 11.02.2024
"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина
Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:25
2024-02-11T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Согласен с его (Путина. — Прим. Ред.) высказываниями о том, что мы делаем. Он говорит, что мы постоянно нагнетаем угрозу. Байден говорит, что &lt;…&gt; если мы не подержим Украину, то Латвия или Эстония станут следующими, это абсурд, он только подливает масло в огонь. &lt;…&gt; Когда Такер спросил, что произойдет, если НАТО напрямую вступит в боевые действия на Украине, Путин ответил, что это будет катастрофа для человечества", — отметил он.По словам военного, Белый дом и ключевые западные СМИ активно занимаются распространением информации о мнимой российской угрозе. При этом полковник обратил внимание, что Москва сама не пойдет на эскалацию ситуации, а действия Североатлантического альянса чреваты применением ядерного оружия.Ранее в интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу или Прибалтику. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240211/ukraina-1926699131.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина

Полковник Уилкерсон: вступление НАТО в конфликт на Украине станет катастрофой

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Согласен с его (Путина. — Прим. Ред.) высказываниями о том, что мы делаем. Он говорит, что мы постоянно нагнетаем угрозу. Байден говорит, что <…> если мы не подержим Украину, то Латвия или Эстония станут следующими, это абсурд, он только подливает масло в огонь. <…> Когда Такер спросил, что произойдет, если НАТО напрямую вступит в боевые действия на Украине, Путин ответил, что это будет катастрофа для человечества", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
В Британии Зеленского предупредили о неожиданной угрозе
Вчера, 15:17
По словам военного, Белый дом и ключевые западные СМИ активно занимаются распространением информации о мнимой российской угрозе. При этом полковник обратил внимание, что Москва сама не пойдет на эскалацию ситуации, а действия Североатлантического альянса чреваты применением ядерного оружия.
Ранее в интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу или Прибалтику. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
9 февраля, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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