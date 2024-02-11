https://ria.ru/20240211/putin-1926699899.html

"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина

"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина - РИА Новости, 11.02.2024

"Будет катастрофа". В США отреагировали на предупреждение Путина

Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:25

2024-02-11T15:25

2024-02-11T16:35

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вашингтон своими действиями на Украине может спровоцировать катастрофу, как об этом предупредил президент России Владимир Путин, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Согласен с его (Путина. — Прим. Ред.) высказываниями о том, что мы делаем. Он говорит, что мы постоянно нагнетаем угрозу. Байден говорит, что <…> если мы не подержим Украину, то Латвия или Эстония станут следующими, это абсурд, он только подливает масло в огонь. <…> Когда Такер спросил, что произойдет, если НАТО напрямую вступит в боевые действия на Украине, Путин ответил, что это будет катастрофа для человечества", — отметил он.По словам военного, Белый дом и ключевые западные СМИ активно занимаются распространением информации о мнимой российской угрозе. При этом полковник обратил внимание, что Москва сама не пойдет на эскалацию ситуации, а действия Североатлантического альянса чреваты применением ядерного оружия.Ранее в интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается атаковать страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу или Прибалтику. Он пояснил, что на Западе политики регулярно пугают свое население "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926699131.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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